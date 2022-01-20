Açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Ocak 2022 faizi...

Yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı için ilk faiz kararı merakla bekleniyor. Peki MB faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?

Milyonların gözü kulağı TCMB'den gelecek faiz kararında

Döviz kurları ve bu kurlarla paralel olarak altın fiyatları gibi birçok alanı etkileyebilecek olması nedeniyle faiz kararı yakından takip ediliyor.

2022 yılının ilk PPK toplantısını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

Karar öncesi piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde.

Faiz kararı ne olacak? Ocak 2022 faizi kaç oldu, düştü mü? Faiz kararı saat kaçta? gibi sorular da merak ediliyor. İşte konunun ayrıntıları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Ocak 2022 faiz kararı ise 20 Ocak Perşembe günü saat 14:00’te kamuoyuna duyurulacak.