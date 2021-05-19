Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda hasat başladı. Çiftçinin yüzü gülüyor.

Buğday fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına 2 bin 250 lira olarak açıklanması ve prim ve desteklerin ton başına 275 lira olması çiftçinin yüzünü güldürdü.

TÜRKİYE'NİN İLK BUĞDAY HASADI KARATAŞ'TA

Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da biçerdöverler Karataş ilçesindeki tarlalarda çalışmaya başladı.

Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl 1 milyon 608 bin dekardan dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında toplamda ise 778 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana'da buğday hasadı başladı VİDEO

“BU SENE VERİM YÜKSEK”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentte verimin yüksek olduğunu belirterek, “Çukurova’nın bereketli topraklarında ilk buğday hasadı başladı. Bu yıl havalar serin gittiği için buğday hasadına geç başlanıldı. Adana’da bu sene verim yüksek. Dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim beklenmekte.” diye konuştu.

“ADANA ÇİFTÇİSİ MUTLU”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatın da çiftçiyi memnun ettiğini belirten Doğan, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ton başına 2 bin 250 lira. Bu bizim beklediğimiz bir fiyattı. Çiftçimizin yüzü gülüyor.” ifadelerini kullandı.

“KURAKLIK NEDENİYLE BUĞDAY İTHALATI YAPILABİLİR”

Adana hariç diğer illerde buğday rekoltesinde azalma yaşandığını kaydeden Doğan, Türkiye’nin buğday ithalatı yapabileceğini kaydederek daha sonra şunları söyledi:

“Adana dışındaki 22 ilde verim yok denecek kadar az. Bizim ülke olarak geçen yıl buğday üretimimiz 20 milyon 500 bin tondu. Bu yıl biz 18 milyon 500 bin ton buğday bekliyorduk ama kuraklık olduğu için bunun da altında olabilir. Böyle olacağı içinde ülkemiz yurt dışından buğday ithalatı yapacaktır. Buğday bizim olmazsa olmaz temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Pandemi de gördük ki bütün ülkeler buğday ithalatını kısıtladı ve stok yaptı. Bizim aslında buğdayı daha çok desteklememiz lazım.”

“750 LİRA NAKLİYE DESTEĞİ ALINIYOR”

Üreticilere hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Doğan, “Çiftçilerimiz bu yıl buğdayını hasat ettiklerinde rutubet 14’ün üzerinde biçmesinler. Lisanslı depolar bu yıl yine buğdayı alacak. Lisanslı depolara çiftçilerimiz ürününü götürdüğünde bunun yüzde 75’ine 9 ay sıfır faizle kredi kullanmakta. 750 lira nakliye desteği almakta ve analiz ücreti ödememekte. Çiftçimiz bugün ürünü döktüğünde parasını yarın Ziraat Bankası’ndan alabiliyor.” dedi.