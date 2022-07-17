Tarla mahsullerinin bollaşmasıyla pazar tezgahlarında sebze fiyatları düşüşe geçti. Domatesin kilosu 2 liraya, salatalık ise 4 liraya kadar geriledi.

Yazın gelmesiyle tarlalarda bereket arttı...

Mahsuller arttıkça yerli ürünler pazara çıkmaya başladı.

Bayram sonrası sebze fiyatlarındaki düşüş, pazar tezgahına da yansıdı.

Fiyatların düşmesi hem vatandaşın yüzünü güldürdü hem pazar esnafını memnun etti.

Fiyatlarda yarı yarıya düşüş

Bayram öncesi 7-8 lira olan salatalığın kilosu bu hafta 4-5 liradan, 13-15 liraya kadar çıkan domatesin kilosu ise 5-7 liraya kadar düştü.

15 lirayı bulan biberde ise yarı yarıya düşüş gözlendi.

Bu hafta biber, 8 ila 10 liraya kadar tezgahta yerini aldı.

Mahsuller bollaştı, sebze fiyatları düşmeye başladı VİDEO

Salatalık 4 liraya, patlıcan 5 liraya düştü

Kabak, salatalık 7 buçuk liradan 4 liraya düştü.

Geçen hafta 10 lira olan patlıcan, bu hafta 5 lira oldu.

Patates soğanda fiyatlar, 8 buçuk lira ile 10 lira arasında değişirken, geçen hafta 15 lira olan fasulye bu hafta 10 lirayı gördü.