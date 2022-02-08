Haberler

Ekonomi Haberleri

Adana'da kadınlara kaynak ustası eğitimi verildi

Adana'da kadınlara kaynak ustası eğitimi verildi

Güç gerektiren ve zorlu koşullarda yapıldığı için erkek mesleği olarak tanımlanan kaynak ustalığı kervanını kadınlar da katılıyor.