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    Adana'da kadınlara kaynak ustası eğitimi verildi

    Güç gerektiren ve zorlu koşullarda yapıldığı için erkek mesleği olarak tanımlanan kaynak ustalığı kervanını kadınlar da katılıyor.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 10:46
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    Adana'da kadınlara kaynak ustası eğitimi verildi

    Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller kapsamında, kadınlara “Kaynak Ustası” eğitimi düzenlendi.

    Kadınlara istihdam sağlanmasının amaçlandığı “Kaynak Simülatörü Eğitimleri”, ÇÜ AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Atölyesinde Yüksekokul öğretim elemanları tarafından veriliyor.

    KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK AMAÇLANDI

    Çukurova Üniversitesi'nde, kadın istihdamını artırmak için verilecek eğitimlerin ilk aşaması törenle başladı.

    Eğitimin açılışında konuşan Ç.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, protokol kapsamında gerçekleşecek eğitim hakkında bilgi vererek, bir ülkenin refah düzeyinin yükseltilmesi için olumlu ayrımcılık yapılarak her konuda kadınların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Adana da kadınlara kaynak ustası eğitimi verildi #1

    “GÜÇLÜ KADIN PROFİLLERİ ARTMALI"

    Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan ise kadınlara yönelik kaynak eğitimi projesi hakkında detaylı bilgilendirme yapıp, proje fikrinin ortaya çıkış öyküsünden söz etti. Prof. Dr. Bozdoğan, toplumda eğitimli ve güçlü kadın profillerinin artırılmasıyla gelecek nesillerin daha sağlıklı ve özgüvenli olmalarının sağlanabileceğini söyledi.

    Konuşmaların ardından Kaynak Simülatörü Eğitimlerine başlandı. Eğitimler 5 gün sürecek.

    Adana da kadınlara kaynak ustası eğitimi verildi #2


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