Adana'da kan portakalı üretimi arttı! Yurt içinden çok yurt dışından rağbet görüyor Adana, Yüreğir'de kilogramı 12 liradan satılan, halk arasında "kan portakalı" olarak bilinen "Smith red blood" cinsi portakal yurt dışından yoğun talep görüyor.

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AA

Türkiye’nin portakal ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da, halk arasında "kan portakalı" olarak bilinen "Smith red blood"ın hasadı sürüyor.

Portakalın Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılıyor.

Portakalda dönüm başına ortalama 5 ton verim alınıyor.

Yurt içi ve dışı pazara hitap ediyor

Yüreğir ilçesinde yetişen portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya’ya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan da dahi dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor. Ancak yurt içinden daha az talep görüyor.

Bahçede kilogramı 8-12 liradan alıcı buluyor

Kent genelinde ekilen portakalın şu anda bahçede kilogramı 8 ile 12 lira arasında satılıyor.

“Kış sert geçince daha da kızarıyor”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, portakal üretimi ile ilgili şu bilgiyi aktardı:

Bu portakal Adana’da ekilen portakalın yüzde 1,5'ine kadar ekildi. Bu da ortalama 1.500 dönüm yapıyor. Bu cins portakalın yanında bir de ‘cara cara’ cinsi var. Onun da içi kırmızı ancak dışı normal portakal gibi. Fakat ‘Smith red blood’ın hem içi hem de dışı kırmızı. Bu portakal ocak ayının 20’sinden sonra hasat yapılır ve şubatın ortasına kadar devam eder. Kışın hava sert geçtiğinde bu portakalın rengi daha kırmızı oluyor. Hava bu sene sert geçmediği için rengi çok kırmızı olmadı.

“Fiyatın düşük olması ürünün bol olmasından kaynaklanıyor”

Geçen sene ‘Smith red blood’ın kilogramının 18-20 lira arasında değiştiğini aktaran Doğan, fiyatın gerekçesini şöyle anlattı:

Genelde bu portakal piyasada çok az tüketiliyor çok ekilmediği için. Yurt dışından bu cinse talep var. Bu portakalın kilosu geçen yıl 18-20 lira arasındaydı ancak bu yıl narenciyede hasat bolluğu yaşandığı için şu an tarlada fiyatı 8-12 TL arasında satılıyor. Yurt içinde bu portakalı çok bilen yok, bazı süper marketlerde satılıyor. Genelde diğer ürünleri gönderdiğimiz bütün ülkeler tarafından rağbet görüyor. Fiyatın düşük olması ürünün bol olmasından kaynaklanıyor.

“Tüketim alışkanlığı artmalı”

Gelecek senelerde ‘Smith red blood’ın ekim alanının artacağını söyleyen Doğan, iç piyasada tüketildiğinde ekim alanlarını artacağını şu sözlerle dile getirdi:

Artık yüzde 6 meyil olmadan narenciye bahçesi yapılamayacak. Bu da artık Adana’da portakal ekimi olmayacak demek. Eğer eski bahçeler sökülüp yerine yeni cinsler ekildiğinde bu cins meyvenin ekileceğini düşünüyoruz. Bu ürün aslında çok güzel ve kaliteli. Fuarlarda biz bu ürünün tanıtımını yapıyoruz. Eğer halkımızda bu ürünün tüketim alışkanlığı oluşursa ekim alanı artacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)