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    Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu oldu

    Adana'da üç aydır sadece paket servis yapabilen lokantalar kontrollü normalleşme süreciyle müşteri kabul etmeye başladı.
    • AA
    • 02.03.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 12:38
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    Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu oldu

    Koronavirüs risk değerlendirme haritasında orta riskli iller arasında bulunan Adana'da, lokanta ve restoran işletmecileri müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

    Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Adana'da, lokanta ve restoran işletmecileri, Kontrollü Normalleşme sürecinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

    Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu VİDEO

    Sabah saatlerinden itibaren, uzun süredir paket ve gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar, müşteri kabul etmek için hazırlıklara başladı. İşletme çalışanları masalarını hazırladı, servise hazır hale getirdi.

    Adana da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu oldu #1

    "ÜÇ AYDIR İNSANLAR EVDEYKEN SADECE PAKET SERVİSİ YAPTIK"

    Restoran işletmecisi Cihangir Korkmaz, salgında üç aydır insanlar evdeyken sadece paket servisi yaptıklarını belirtti.

    Bu sürecin dünkü kararla sona erdiğini ifade eden Korkmaz, "Restoranımızı sabah müşteri kabul edecek şekilde düzenledik, tüm malzemeleri hazır hale getirdik, masa düzenlerimizi aldık, mutfağı hazırladık. Bu süreç, çok çok iyi oldu. Çünkü bizim çalışma arkadaşlarımız yarı yarıya çalışıyorlardı. Artık tam anlamıyla çalışacaklar." dedi.

    Adana da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu oldu #2

    “YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASI İÇİN İLK SERVİSİ BEN YİYORUM”

    Restoran müdürü Mehmet Emin Ormanoğlu da yaklaşık 100 gündür paket servisi yaptıklarını belirtti.

    İşletmelerini açmış oldukları için sevinçli olduklarını ifade eden Ormanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla müessesemizi müşteriye açık hale getirmiş durumdayız. Temizlik yaptık. Tüm saygıdeğer müşterilerimizi bekliyoruz. Yeni dönemin hayırlı olması için ilk servisi ben yiyorum. Allah bereketini artırsın, müşterisini arttırsın, Allah mahcup etmesin." diye konuştu.

    Adana da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu oldu #3

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