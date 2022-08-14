Adana'da kebapçıların sıcakla imtihanı zor geçiyor

Kebap ustaları her zaman ateşin karşısında ter dökmeye alışkın ama bu kez dışarıda 45-47 derece sıcaklık varken onca deneyime rağmen çalışmakta zorluk çekiyorlar.

Hava sıcaklıkları tüm yurtta etkili olurken güney bölgelerinde bir başka kavuruyor.

Adana'da öğlenleri güneş tepedeyken boğucu sıcaklıktan kaçan halk, sokakları terk ederken kebapçılar ateşin karşısındaki zorlu mesailerine devam ediyor.

Adana'da nemden nefes almak bile zor

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan öğle saatlerinde sokakların neredeyse boş kaldığı, yüksek nem yüzünden nefes bile alınmakta zorlanılan Adana’da, kebap ustaları 60 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışıyor.

Ocakbaşında sıcaklık 60 derece

İHA'nın haberine göre Adana’da hava sıcaklığı gün içerisinde termometrelerde 45-47 dereceyi bulurken kebap ustaları da ocakbaşındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 60 derecede güçlükle çalışıyor.

Mangal 17 saat harlı harlı yanıyor

Sabah 07.00’de yanan mangal, gece 00.00’a kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalarda iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor.

“En az 60 derecede çalışıyoruz”

Kebapçı Uğur Aydın, sıcağa alıştıklarını ve işlerini severek yaptıklarını belirtti. Aydın, “Yaz mevsiminde Adana denildi mi akla sıcak hava geliyor. Dışarıda 45 derece hissediliyor. Biz burada ocakbaşında ise en az 60 derecede çalışıyoruz. Aşk ile yaptığımız için çok zorlanmıyoruz ama yine de sıcak hava bizleri etkiliyor.” diye konuştu.

Ustalar ocakta sırayla çalışıyor

Ocakbaşına klima takamadıklarını aktaran Uğur Aydın, “Personel sayımız fazla olduğu için herkes ocakta dinlenerek çalışıyor. Oraya klima veya vantilatör taktıramıyorum. O zaman da sıcak ve soğuk değişimi nedeniyle hasta olunma ihtimali yüksek. Personellerin sağlığını tehlikeye atmış olurum.” dedi.

“Bazıları ocakbaşında baygınlık geçiriyor”

Kebap ustası Mustafa Keser ise bazı kişilerin ocakbaşında baygınlık geçirdiğini söyleyerek, “Burada herkes çalışamaz. Vücut direnci gerekir. Bazı kişiler gelip baygınlık geçirerek geri gidiyor. Bizler ekmek parası için çalışıyoruz. İşimizi de seviyoruz.” ifadelerini kullandı.