Adana'da portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı

Çukurova’nın narenciye cenneti olan Kozan’da 30-40 yıllık portakal ağaçları, kesildikten sonra mangal kömürü yolculuğuna çıkıyor.

Mangal kömürü, izin verilen ağaçların izin verilen miktarda, güvenlikli bir bölgede kümbet oluşturularak günlerce için için yakılması ile elde ediliyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde çiçeğinden meyvesine, kabuğundan ağaç köküne kadar ekonomiye kazandırılan portakal ağaçları, yaşlandıktan sonra binbir emekle mangal kömürüne dönüşüyor.

MANGAL KÖMÜRÜ YAPIMI ZAHMETLİ BİR SÜREÇ

Mardin’den Adana’ya gelerek mangal kömürü üreten Muzaffer Bulut, ailesi ile birlikte çok zorlu bir işleri olduğunu söyledi.

PORTAKAL AĞAÇLARININ MANGAL KÖMÜRÜNE DÖNÜŞME SERÜVENİ

15 GÜN ALEV ALMADAN İÇTEN İÇE YANIYOR

Üzeri kum, saman ve toprakla örtülerek piramit şeklinde istiflenen portakal ağaçlarının kütüklerinin meşakkatli bir çalışmayla en az 15 gün boyunca alev almadan içten içe yandığını belirten Bulut, “Kömür yapmak için ağaçları kökünden söküyoruz. Kökünü temizliyoruz buraya getiriyoruz. Günlerce yanıyor sezonda 50-60 ton kömür üretiyoruz." dedi.

"SICAK HAVADA ÇALIŞMAK DAHA ZOR"

Bulut, odunların mangal kömürü haline gelmesi için sıcak havalarda çok zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti.