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    Adana’da soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor

    Adana'da 12 bin 500 dönüm alana soğan dikiliyor. Bu alanda yetiştirilen soğan tarlada 3,5 liraya satılıyor.
    • 14.05.2022 - 12:17
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    Adana’da soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor

    Adana’da soğan hasadına 15 Nisan tarihinde başlandı. Hasadı devam eden soğan, tarlada 3,5 liralık fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

    İşçiler her gün farklı bir tarlaya gidiyor

    Adana’da 12 bin 500 dönüm alanda çalışan tarım işçileri her gün farklı bir tarlada soğanları hasat ediyor.

    Soğanın tarladaki kilo fiyatı 3,5 lira

    Soğan, hasat edildiği günden bu yana tarlada kilogramı 3,5 liraya satılıyor. Soğanın fiyatının değişmemesiyse çiftçinin yüzünü güldürdü.

    Adana’da soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor #1

    Fiyatlar 1 aydır aynı

    Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların yaklaşık 1 aydır değişmediğini belirterek, “Ankara ve çevresindeki depolardaki soğan halen piyasaya giriyor. Şu an en iyi soğan 3 lira 50 kuruştan, kavurmalık soğan da 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında değişmekte. Şu an soğan çiftçinin yüzünü güldürüyor. Verim çok düşük ama fiyatı gayet güzel.” diye konuştu.

    Adana’da soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor #2

    "Çiftçimiz zararını bir nebze de olsa çıkartacak"

    İHA'nın haberine göre, Adana ve Hatay’da soğan hasadının sürdüğünü aktaran Doğan, “Bu sene soğan Türkiye’ye yetecek. 2 senedir soğan para etmiyordu. Bu yıl o nedenle soğan ekim alanları düşük. Ancak bu sene fiyatlar güzel, çiftçimiz zararını bir nebze de olsa çıkartacak.” dedi.

    Adana’da soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor #3

    Adana’da soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor #4


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