Adana’da soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor

Adana'da 12 bin 500 dönüm alana soğan dikiliyor. Bu alanda yetiştirilen soğan tarlada 3,5 liraya satılıyor.

Adana’da soğan hasadına 15 Nisan tarihinde başlandı. Hasadı devam eden soğan, tarlada 3,5 liralık fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İşçiler her gün farklı bir tarlaya gidiyor

Adana’da 12 bin 500 dönüm alanda çalışan tarım işçileri her gün farklı bir tarlada soğanları hasat ediyor.

Soğanın tarladaki kilo fiyatı 3,5 lira

Soğan, hasat edildiği günden bu yana tarlada kilogramı 3,5 liraya satılıyor. Soğanın fiyatının değişmemesiyse çiftçinin yüzünü güldürdü.

Fiyatlar 1 aydır aynı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların yaklaşık 1 aydır değişmediğini belirterek, “Ankara ve çevresindeki depolardaki soğan halen piyasaya giriyor. Şu an en iyi soğan 3 lira 50 kuruştan, kavurmalık soğan da 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında değişmekte. Şu an soğan çiftçinin yüzünü güldürüyor. Verim çok düşük ama fiyatı gayet güzel.” diye konuştu.

"Çiftçimiz zararını bir nebze de olsa çıkartacak"

İHA'nın haberine göre, Adana ve Hatay’da soğan hasadının sürdüğünü aktaran Doğan, “Bu sene soğan Türkiye’ye yetecek. 2 senedir soğan para etmiyordu. Bu yıl o nedenle soğan ekim alanları düşük. Ancak bu sene fiyatlar güzel, çiftçimiz zararını bir nebze de olsa çıkartacak.” dedi.