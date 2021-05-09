Adana merkeze 190 kilometre uzaklıktaki tarihi ve doğasıyla dikkat çeken Tufanbeyli ilçesi, 1 milyon liralık yatırım ile kapılarını eko turizme açıyor.

Adana merkezde Tufanbeyli ilçesinde, 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip tarihi Şar Antik Kenti, eşsiz doğa, akarsular ve endemik sümbüllere ev sahipliği yapan Tufanbeyli’de eko turizmi geliştirmek için yatırım yaptıklarını bilgisini verdi.

Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte Toprakpınarı mesire alanında bungalov evler, yürüyüş parkuru kurduklarını belirten Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, koronavirüs salgını ile birlikte dünyada artan eko turizmden ilçenin de hak ettiği payı alması için çalışmaların hızla tamamlandığını kaydetti.

BUNGALOV EVLERDE DOĞA İLE BAŞ BAŞA

Ergü, kısıtlamaların bitmesi ile birlikte bungalov evlerde doğa ile baş başa ve tarih ile iç içe doğa sporlarının yapılabileceği, endemik bitki, canlı çeşitliliğini herkesin gözlemleyebileceği bir tatil imkanı sunacaklarını kaydetti.

İNSANLAR YALNIZLIĞI, DOĞAYI SEVİYOR

Çukurova Kalkınma Ajansının destekleri ile 1 milyon ihale bedelli yatırımı ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Ergü, "Tufanbeyli kırsal bir kasaba iken enerji yatırımı ile birlikte ilçemizde kabuğumuzu kırdık ve Adana’ya uzak olmanın zararlarını çekerken bunu artık eko turizm ile avantaja çevirdik. İnsanlar yalnızlığı, doğayı seviyor. 1.500 rakımda ağustosta rüzgar eserken kitap okuyan misafirlerimizi bungalov evlerde ağırlayabileceğiz. Burada bungalov evlerde kalmayı herkese tavsiye ediyoruz.

Adana'da Tufanbeyli ilçesi eko turizme hazırlanıyor VİDEO

HİTİT VE ROMA DÖNEMİNDEN KALMA TARİHİ ALANLARI VAR

Tufanbeyli bakir bir bölge. Hitit ve Roma döneminden kalma 2 bin 500 yıllık tarihi alanları, endemik bitkileri, bol oksijen ile ilçemiz doğa tatili imkanı sunuyor." diye konuştu.