Adil Karaismailoğlu: İncek Yargıtay kavşağı 25 Ağustos'ta hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1 Nisan'da yapımına başlanan İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos itibarıyla tamamlamayı ve vatandaşların hizmetine açmayı hedeflerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İncek Yargıtay Kavşağı'ndaki çalışmaları incelemesinin ardından yetkililerden bilgi aldı.

ANKARA ŞEHİR TRAFİĞİNİN EN YOĞUN GEÇİŞ BÖLGESİ

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile yapımı devam eden yeni Yargıtay binasını gezen Bakan Karaismailoğlu, İncek Yargıtay Kavşağı'nın, Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

YENİ YERLEŞKE DE FAALİYETE BAŞLAYINCA TRAFİK ARTACAK

Bu güzergahı günde ortalama 47 bin aracın kullandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, Yargıtay'ın yeni yerleşkesinin de faaliyetlerine başlamasıyla bu yoğunluğun daha da artacağına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, "Bu nedenle yeni Yargıtay binası ve onun giriş çıkışı da dikkate alınarak projelendirdiğimiz kavşakla yoğunluğu düzenleyerek, trafiğin kesintisiz, güvenli ve akıcı seyretmesini sağlayacağız. 1 Nisan'dan beri devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarında artık sona gelindi." dedi.

Karaismailoğlu, bu çalışmada hedefin, yapım çalışmalarımızı 25 Ağustos itibarıyla tamamlamak olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda 7/24 esasıyla faaliyetlerimiz sürüyor. İncek Yargıtay Kavşağı, 25 Ağustos'ta hizmete girecek." dedi.

"ANKARA-BALA AYRIMI-İNCEK BAĞLANTI YOLU KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI YAPIMI SÜRÜYOR"

Karaismialoğlu, Ankara-Bala ayrımı-İncek Bağlantı Yolu Köprülü Kavşağı yapım işine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Söz konusu projemizin uzunluğu 1,5 kilometredir. Kavşak, 151 metresi kapalı kesit olmak üzere toplam 500 metre uzunluğunda. Bu yıl içinde 2x2 servis yolu aktif hale geldi. Toplam sayısı 666 olan ve yine toplam uzunluğu 10 bin 538 metre fore kazık imalatı ve başlık kirişleri de tamamlandı. 123 prefabrik kirişin ise üretim aşaması bitirildi. Şu anda istinat duvarı, kazı ve deplase çalışmaları sorunsuz bir şekilde devam ediyor."