Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

AA Editör Masası'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, pandemi sürecindeki yatırımlara ilişkin konuşarak, "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

"DÜNYADA MASKE SAVAŞLARI BAŞLADI"

Bakan Karaismailoğlu, salgınla ilgili ise "Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu: Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık

"LOJİSTİK MALİYETİ YÜZDE 10'UN ALTINA İNECEK"

Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor.

Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR DEMİR YOLU YILLARI OLACAK"

Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız. Altyapısı dahil yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaracak demir yolu markası oluşturulacak. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak.

İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir'de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de planlarımız var. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız.





"NAHÇIVAN TARAFINA DEMİR YOLU PLANLIYORUZ"

Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz, onun da etüt plan çalışmaları bitmek üzere.

THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu. Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek.

"5A UYDUMUZ ARALIK AYINDA FIRLATILACAK"

5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak.

Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak."