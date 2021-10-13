Adil Karaismailoğlu: Ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile ihracatını artırmaya devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, UND'nin toplantısına katılarak, sektör temsilcileri ile kara yolu ulaşımıyla ilgili gelişmeleri ve sorunları değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu ile derneğin genel merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

UND, kara yolu taşımacılığı yapan şirketlerin bağlı olduğu bir kurum olarak ihracata yönelik taşımacılıkta aktif rol oynuyor.

"PARDEMİDE HAYAT DURDU, TAŞIMACILIK HİÇ DURMADI"

Toplantının açılışında konuşan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde hayat dururken, taşımacılığın hiç durmadığını belirterek, "Tüm dünya konteyner krizi yaşarken, ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile ihracatını sürekli artırmaya devam etti. Bu zor günlerde dahi uluslararası kara yolu taşımacılığımız büyüme eğilimde. Uluslararası taşıma yapmak üzere yetkilendirilen taşıt sayısında ise yüzde 16 artış yaşandı. Kara yolu ile uluslararası ihraç taşımalarımızda genel olarak yüzde 20 artış var. Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ana ihracat ülkelerimize artış ortalama yüzde 40 oranında. Bazı AB ülkelerinde ise yüzde 70'e varan artış görülüyor." ifadelerini kullandı.

KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ ARTIŞ ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YOĞUNLUK YAŞATTI

Kara yolu taşımacılığındaki bu artış karşısında uluslararası ilişkilerde de yoğun bir dönem yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sorunlar, her düzeyde, karşı ülkedeki muhataplarına iletiliyor. Bazılarını özetlemek istiyorum; Macaristan transit geçiş belgesi sayısı 36 binden 130 bine yükseldi. Eylül ayında yapılan son Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile transitte sınırsız belge alınacağı protokol ile güvence altına alındı. Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi sayısında yıllar sonra artış sağlanmış, kota 35 binden 46 bine yükseltilmiştir. Azerbaycan geçiş maliyetleri konusu çok yakından takip ediliyor. İlgili kanunun Azerbaycan Meclisi'nden geçmesiyle birlikte ücretlerde kayda değer indirim sağlanacak. Özbekistan geçiş belgesi kotası, kısa süre içerisinde 12 binden 38 bine, ücretsiz belge sayısı temmuz ayında yapılan son KUKK Toplantısı'nda yüzde 60 artış ile 10 binden 16 bine yükseltildi. Eylül ayında yapılan KUKK Toplantısı'nda Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındı. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası sırasında, 7 Ekim'de iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanarak bu süreç resmen başlatıldı. Diğer Orta Asya ülkelerinde de serbestleştirme olması için görüşmeler planlanıyor. Ana transit ülkelerimiz arasında olan Sırbistan'dan 7 bin, Çekya'dan 6 bin, Romanya'dan 4 bin ilave belge alındı. Yunanistan'dan ilk defa 3 bin ilave belge alınmış, son olarak 28 Eylül tarihinde 2 bin taşıtımıza belgesiz geçiş imkanı sağlandı. 2021 yılında teati edilen toplam ilave geçiş belgesi sayısı ise 80 bini aştı."





"SEKTÖRDEKİ REKABETCİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Adil Karaismailoğlu, sektördeki rekabetçiliği artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Sadece Çin ile AB arasındaki yıllık ticaret hacmi 700 milyar dolar seviyelerindedir ve ülkemiz, bu dev hacmin en önemli geçiş güzergahıdır. Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle küresel ve bölgesel şartlar ışığında, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir. Ulaştırma ve lojistik alanında çağın ve sektörün ihtiyaçlarına uygun gerek alt ve üstyapı yatırımlarını gerekse yasal düzenlemeleri tamamlayarak sektörümüzün dünyada daha rekabetçi olması için çalışıyoruz. İthalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli paya sahip olan kara yolu taşımacılığı sektörü, her zaman ekonomimizin omurgasını teşkil eden itici bir güç oldu." dedi.

"ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROBLEMLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZDÜK"

Kara yolu taşımacılığının önemine işaret eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kara yolu taşımacılığı; imalatçısından ihracatçısına, tek kamyon sahibinden filo sahibine, lastik tedarikçisinden yedek parça üreticisine, lokantacısına, hasılı 84 milyon insanımıza dokunuyor. Türkiye'yi baştan başa kuşatan konforlu ve emniyetli yollarımızı yaparken aynı zamanda ülkemizin dünya ile bağlarını güçlendirdik, lojistik bir iddia kazandık. Bugün artık dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik. Kara yolu taşımacılığında yaşanan her bir sorunun çözümü, ülkemiz ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Kara yollarında fiziki altyapımızı güçlendirdiğimiz gibi kara yolu taşımacılık sektörünü düzenleyecek yasal altyapı çalışmalarına da büyük önem verdik. 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve bunun 689,2 milyar lirasını, yani yüzde 62'sini kara yollarımızın gelişmesine harcadık. Yatırımlarımız sayesinde hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük."

"AB MEVZUATINA İÇERİK OLARAK YÜZDE 95 ORANINDA UYUM SAĞLADIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sektörün tam anlamıyla uluslararası taşımacılık sistemine entegre olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin AB'ye üyelik süreci ve dünyadaki gelişmeleri takiben, kara yolu taşıma piyasasına ve mesleğe giriş koşullarını belirleyen, AB mevzuatına uyumlu, kurumsallaşmayı esas alan yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. AB mevzuatına içerik olarak yüzde 95 oranında uyum sağladık. Böylece kara yolu taşımacılığı, AB'ye adaylık sürecinde en hazır sektörlerden biri haline dönüştü. Bugün taşımacılarımız, 70'e yakın ülkeye kara yolu ile uluslararası taşıma yapıyorlar. Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya ekonomilerinde daralmaların görüldüğü bir dönem yaşadık. Bu daralmanın en başta etkilediği alan hiç şüphesiz taşımacılık sektörü oldu. İşte bu zor dönemde Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle tüm taşımacılarımızı destekledik."