Adına festival düzenleniyor! Tekirdağ kirazında hasat zamanı Tekirdağ'da yetişen kirazın tadı ve aroması diğerlerinden çok çok farklı olması nedeni ile talep görüyor.

AA

Tekirdağ'da üretilerek yurt içine pazarlanan ve ihraç edilen kirazı toplamak için sabahın erken saatinde meyve bahçelerine gelen üreticiler, yoğun mesai harcıyor.

Sıcağın bastırdığı öğle saatlerine kadar özenle toplanan kirazlar, sonrasında satışa hazır hale getiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, geçen yıl 3 bin 440 ton rekolte elde edildiğini söyledi.

Bu yıl kentte 3 bin 711 ton rekolte beklendiğini ifade eden Öcal, Tekirdağ kirazının görüntüsü ve lezzetiyle adından söz ettirdiğini vurguladı.

"Bahçemden 3,5 ton verim bekliyorum"

Üreticilerden Eşref Meral, 17 yıldır kiraz üretimi yaptığını, bu yıl verimden memnun olduklarını söyleyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kirazı toplaması çok zor. Sabah erken saatlerde geliyoruz, öğlene kadar topluyoruz ve sıcak olduğunda bırakıyoruz. Geçen seneye göre havaların yağışlı olmasından dolayı bu sene hasadımıza geç başladık. Bu yıl verim çok iyi. Bahçemden 3,5 ton verim bekliyorum.

Tekirdağ kirazı lezzetinde iddialı

Üretici Cemile Özen de Tekirdağ kirazının diğer kirazlara göre çok daha lezzetli olduğunu belirtti.

Tekirdağ Kiraz Festivali

Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Festival kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, kiraz tanıtım etkinliği, en iyi kiraz yarışması, spor turnuvaları, açık hava sinema gösterileri ile konserler düzenlenecek.