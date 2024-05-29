Adıyaman'da bademde 29 bin ton rekolte bekleniyor Adıyaman, çikolata, kuruyemiş ve şekerleme sektöründe yer alan badem üretimi ve ekim alanında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.

AA

Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan tarım kentlerinden Adıyaman'da, bu yıl 29 bin ton rekolte bekleniyor.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, üretimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman, badem üretimi ve ekim alanında Türkiye'de ilk sırada

Aslan, kentin badem üretimi ve ekim alanında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

2023'te 21 bin ton ürün elde edildi

Kente 110 bin dekar alanda geçen yıl 21 bin ton ürün elde ettiklerini dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

Badem daha çok çikolata, kuruyemiş ve şekerleme sektöründe kendine yer bulabilmekte. Kahta ilçesinde yer alan Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait badem kırma tesisi, dönem dönem badem alarak bunları kırıp işleyip gerek kendi marketlerinde gerekse de diğer ulusal marketlere satışını gerçekleştirmekte.

"Kahta bölgesinde don olayı yaşandı"

Geçen yıl üretim alanlarının en yoğun olduğu Kahta bölgesinde don olayı meydana gelmişti. Bu don olayından dolayı rekoltemiz bayağı düşmüştü. Bu yıl lokal olarak kısmen don ve dolu olsa da genel anlamda iyi bir vaziyetteyiz.

"Rekolte yükselecek"

Bu yıl 29 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. 15 bin dekar alanda henüz meyve vermemiş ağaçlarımız bulunmakta. Bu ileri zamanlarda rekoltemizin daha da yükseleceği anlamına gelmekte.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)