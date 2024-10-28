Adıyaman Kahta'da ceviz ağaçlarından ceviz silkeleyen işçiler, hasat boyunca düşen cevizleri topladı. Toplanan cevizler işleme tesisine götürüldü.

Hasat çalışmalarına Adıyaman Valisi Osman Varol ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas da katıldı.

BİR BAHÇEDE 30 BİN CEVİZ AĞACI

Ortanca köyünde 13 yıl önce kurulan 2 bin dekar alan üzerine kurulan bahçede 30 bine yakın ceviz ağacı bulunuyor.

500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Hasat döneminde yaklaşık 500 kişinin çalıştığı bahçede kurulan makinalarla cevizler, bütün aşamalardan geçerek paketlenip sofralara hazır hale getiriliyor.

"EN BÜYÜK CEVİZ BAHÇESİ"

Bu yıl hasada katılan Adıyaman Valisi Varol, şöyle konuştu:

Türkiye'de tek noktadaki en büyük ceviz bahçesi. Burada hasat profesyonel bir şekilde yapılıyor. Buradan hem bu bahçenin sahibi olan aile hem de birçok insanımız, vatandaşımız ekmek yiyor. Aynı zamanda da çok yüksek kalitesiyle, çok yüksek verimiyle ülkemizdeki diğer bahçelere de örnek oluyor. Bu tür örneklerin çoğalması dileğiyle ben tekrar hasadımızın hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.