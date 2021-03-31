Koronavirüs salgını dedik, kısıtlamaların ekonomiyi etkilemesinden söz ettik, biraz da içinde bulunduğumuz mevsimin tadını çıkartan bir haber verelim istedik.

Japonya'nın nasıl Sakura ağaçları çiçek açınca turizmin çekim merkezi oluyorsa, bizim de binbir çeşit güzellikte çiçek açan bahçelerimiz var.

Türkiye’de badem yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan Adıyaman’da, çoğunluğu devlet desteğiyle kurulan modern badem bahçelerinde çiçek açan bademler izleyenlere görsel şölen sunuyor.

ADIYAMAN’DA, SON 8 YILDA BADEM EKİLİ ALAN 20 KAT ARTTI

Badem yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Adıyaman’da, son 8 yılda badem ekili alan 20 kat arttı. “Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin dekar” sloganıyla desteklenen badem bahçeleri, Adıyaman’da 80 bin dekara ulaştı.

Adıyaman'ın badem bahçelerinden iç açıcı görüntüler VİDEO





15 BİN TON VERİM HEDEFİ

Her yıl verimi artan bademde bu yıl 15 bin ton verim bekleniyor.

ARILAR BADEM BAHÇELERİNDEN BESLENECEK

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu yıl yeni bir uygulama başlattı. Badem üreticileri ile arı üreticileri bir araya geldi. Badem bahçelerine bırakılan her bir arı kovanı için badem üreticileri, arı üreticilerine 18 TL ödeyecek. Böylelikle arılar, badem bahçelerinde verimi artıracak.

“CİDDİ BİR GELİR KAPISI OLMAYA BAŞLADI”

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman’da yaklaşık 80 bin dekar badem bahçesinin olduğunu belirterek, “Şu anda Türkiye’de badem üretiminde ve yetiştiriciliğinde de birinci sıradayız. Her gün bu alanlar gittikçe artıyor. Badem bahçelerinin kurulumuyla beraber ilimizde bademin sanayiye dönük işlenmesi de iyice yer etti. İş daha ileri bir noktaya gitti. Özellikle arıcılarımız da badem bahçelerinden faydalanmaya başladı. Biz bu yıl Arıcılar Birliğini ve Badem Üreticiler Birliğini bir araya getirdik. Badem bahçelerine arılarını getiren arıcılarımıza badem bahçesi sahipleri 18 TL kovan başına destek verecekler.

YENİ İŞ ALANLARI AÇILDI

Dolayısıyla bademin ilimizde gelişmesi beraberinde birçok üretim alanlarını ve iş alanlarını açtı. Ciddi bir gelir kapısı olmaya başladı.” diye konuştu.