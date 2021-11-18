Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi

Bir vatandaş, Doğu'da yatırım yapma çağrısı ile dedesinden kalma araziye ceviz dikerek tarıma başladı. Şimdi geldiği noktada ise 700 kişiye istihdam ediyor ve 18 milyon liralık gelir sağlıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 bin dekar alanda kurulu Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinden, yaklaşık 600 ton ürünün hasadı gerçekleşti.

CEVİZ BAHÇESİ 700 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI OLDU

Mersin'de gıda laboratuvarı işletirken memleketine dönen ve dedesinden kalan 2 bin dönümlük araziye 30 bine yakın ceviz fidanı diken Tarık Kubilay, her hasat dönemi yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlıyor.

18 MİLYON LİRALIK DA GELİR SAĞLANIYOR

Ortanca köyü Kubilay mezrasındaki arazide "Chandler" cinsi yetiştirilen cevizden bu yıl 600 ton rekolte alınırken yaklaşık 18 milyon liralık da gelir elde edildi.

“BURASI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPAMA CEVİZ BAHÇESİ”

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, 2 bin dekar alandaki bahçedeki ağaçların 14-15 yaşında olduğunu, Kubilay'ın bahçedeki işleri son teknoloji ile yaptığını belirtti. Kıyas, "Burası Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesi. Bahçe büyüdükçe, yaşı ilerledikçe verim bin tona kadar rahatlıkla çıkabilir. Bu da bugünkü koşullarda parasal değer olarak 25 milyon lira ediyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA MEMLEKETİNDE CEVİZ BAHÇESİ OLUŞTURDU

Bahçe sahibi Tarık Kubilay da 2012 yılında, o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcılara Doğu'ya yatırım yapması tavsiyesinde bulunmasının ardından memleketine gelerek 2 bin dekar alanda kapama ceviz bahçesi kurduğunu söyledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ceviz bahçesinde 600 ton ceviz hasat edildi VİDEO



HEDEF 1.000 TON ÜRETİM

Bahçelerinde 3 farklı ağaç grubunun olduğunu, 2023'de ağaçlardan tam randımanlı verim alacaklarını kaydeden Kubilay, 1.000 ton üretim ve 37 milyon lira gelir hedeflediklerini aktardı.

“DIŞARIYA GİDİP ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMIYORUZ”

Bahçede çalışanlardan Abdullah Yaman ise "Burada 700 kişi ekmek yiyor. Böyle büyük bahçede çalışmak güzel. En azından bizler dışarıya gidip çalışmak zorunda kalmıyoruz." dedi.