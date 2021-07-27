Sultandağı ilçesinin dünyaca ünlü Napolyon kirazında hasat dönemi bu hafta sonu itibari ile sona erdi.

İngiltere Kraliyet ailesinin sofralarını süsleyen Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde yetişen Napolyon kirazının bu yılki üretimi 30 bin dekar alanda yaklaşık 500 bin ağaçla 30 bin ton olarak gerçekleştirildi.

TOPLANAN KİRAZIN 20 BİN TONU İHRAÇ EDİLECEK

Hasat dönemi sona eren kirazın yaklaşık 20 bin tonu ihracatla yurt dışına gönderilirken, bu yıl ihraç kirazın kilogram fiyatını ise üreticiler 13-14 lira arasında sattı.

Afyonkarahisar’da 500 bin ağaçtan 30 bin ton kiraz elde edildi VİDEO



NAPOLYON KİRAZININ KALİTESİ DAHA İYİ

Önceki yıllara göre bu yılki Napolyon kirazının kalitesinin daha iyi olduğu kaydedilirken, ihracatçı firmalar tarafından kilogram 13-14 lira arasında alınan kirazın paketlemesinin ardından yurt dışına gönderildiği kaydedildi.

“GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE KALİTE BU YIL DAHA İYİ DİYEBİLİRİZ”

Sultandağı bölgesinde önemli bir kiraz üretim noktası olan Kırca Köyü’nün Muhtarı Abdullah Başaran, birçok Avrupa ülkesi ile birlikte İngiltere ve Rusya’ya gönderilen ‘Napolyon’ türü kirazda bu sene kalitenin önceki senelere göre daha iyi olduğunu kaydederek, “Genelde 26 kalibre üstü boyutlardaki kirazlar ihraç ediliyor. Kirazlarımızın kalitesi yerinde. Geçtiğimiz yıllara göre kalite bu yıl daha iyi diyebiliriz. Tek sıkıntımız nisan yağmurları haziran ayına kaldığı için kirazda bu yıl çatlaklar oluştu, bu da ister istemez biraz kaliteyi etkiledi.” dedi.

Başaran, öte yandan, Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilerde, yapılan ilk tespitlere göre bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda 500 bin ağaçla 30 bin ton kiraz üretimi yapıldığı kaydedildi.