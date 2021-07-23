Afyonkarahisar'da fiyatı düşen fasulye üreticisini üzdü

Üreticiler kilogram fiyatı 2-2,5 liralara kadar düşen fasulyeden para kazanmadıklarını, maliyetleri kurtaramadıklarından dert yakındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kilogram satışı fiyatının 4 liradan 2-2,5 liralara düşen fasulye fiyatı ile hem üreticiyi hem komisyoncuları zarara uğrattı.

"ALIM AZ"

Pazarda fasulye alımı yaparak büyükşehirlere gönderen komisyoncu Mehmet Ali Resuloğlu ise fasulye sezonu ve hasadının hızlı başladığını kaydederek, fiyatlardan dolayı alımların az olduğunu belirtti.

"MASRAFLAR VE GÜBRE FİYATLARI FAZLA"

Resuloğlu, “Ürün satımı yavaş o yüzden esnaf da sıkıntıda köylü de. Fiyatların düşük olmasından dert yakınıyor insanlar haklı olarak. Masraflar fazla gübreleri fiyatları fazla. Onlar gibi esnaflar yani bizler de yakınıyoruz. İstanbul'da insanların tatile gitmesinden, şehirde olmayışından dolayı ürün satımı şu anda sıkıntılı. Ama ürün satımının bayramdan sonra hızlanacağını düşünüyoruz. Bu sayede hem üreticinin hem de esnafın yüzü güler. Şuanda fasulye alımının 2-2,5 lira arasında alıyoruz." dedi.

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“ALIM FİYATLARI BİZİ KURTARMIYOR”

Fasulye üreticisi Ali Akkaya ise işçi maliyetleri, sulama ve gübre maliyetleri yüksek olduğu için alım fiyatlarının kendilerini kurtarmadıklarını dile getirdi. Fasulyenin kilogram maliyetinin 2 lirayı geçtiğini ve satım fiyatı olan 2-2,5 liranın kendilerini zarara soktuğunu öne sürdü.

"ÇİFTÇİ PARA KAZANAMIYOR"

Bir başka fasulye üreticisi fasulye üreticisi Sabri Bal ise, "Çiftçinin malı para etmiyor şu an için 2 lira. İşçinin günlüğü 120 lira mazot gübre fiyatları yüksek olduğu için çiftçi para kazanamıyor." dedi.