Afyonkarahisar'da kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar'da üretimi her yıl artan çerezlik kabak çekirdeğinde bu sezon oluşan fiyat üreticiyi memnun bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, kentteki tarım arazilerinin bir kısmının Ege, bir kısmının da İç Anadolu bölgesinde kaldığını, bu nedenle il genelinde ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu ifade etti.

İlde yetiştirilen önemli ürünlerin arasında çerezlik kabak çekirdeğinin de yer aldığını dile getiren Acar, çiftçinin son zamanlarda kabak ekimine yöneldiğini söyledi.

Acar, "Şu andaki rakamlara göre Türkiye'de 9'uncu sıradayız. Geçtiğimiz yıl 538 ton çerezlik kabak üretimimiz var. İlçelere göre en fazla kabak ürettiğimiz yer olan Dinar ilçesinde 2 bin 855 dekarlık alanda üretim yapılıyor. Bu üretimin ileriki dönemlerde artacağını düşünüyoruz." dedi.

"ÇOK GÜZEL VERİM ELDE ETTİM"

Çiftçi Mehmet Ataseven de kabağı koronavirüs salgını nedeniyle ek gelir elde etmek için ektiğini belirterek, kabak çekirdeklerini çeşitli illerdeki kuruyemişçilere ve Denizli'de yağını çıkaran bir firmaya satacaklarını söyledi.

“KABAK ÇEKİRDEĞİNİN KİLOSUNU 27 LİRADAN SATILIYOR”

Ataseven, "Bu ürünü önceki yıllarda eken arkadaşlarımın tavsiyesiyle ektim. Çok güzel verim elde ettim, hasadı güzel. Bu kabağın cinsi 'kareli' yani köşeli. Tutulan bir cins. Bir de bunun 'kadın tırnağı' cinsi var. Daha çeşitleri vardır ama biz az suyla sulayabileceğimiz için bunu tercih ettik. Kabak çekirdeğinin kilosunu 27 liradan satıyoruz. Fiyattan da çok memnunuz." diye konuştu.

"BU YIL VERİM GÜZELDİ"

Çiftçi Cengiz Atakaya da bu yıl fiyattan çok memnun olduklarını belirterek, "En son kabak çekirdeğinin fiyatı 27 liraya kadar çıktı. Bizim için güzel bir fiyattı. Bu da bizi çok memnun etti. Bu yıl verim de güzeldi, şükür." dedi.