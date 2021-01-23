Afyonkarahisar’da üretilen uçak parçaları ihraç edilecek

Türkiye’de ilk kez özel bir firma Afyonkarahisar’da eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan ürettiği uçak parçalarını, dünyanın birçok uluslararası uçak firmalarına pazarlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'de son zamanlarda yükselişe geçen yerli ve milli olgusu firmaların kapasitelerini büyütmek ve yeni girişimler için ilham vermeye devam ediyor.

Afyonkarahisar’da eğitimci bir işadamı 4 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan uçak parçaları üretmeyi başardı. Hem hafif, hem de sağlamlığı ile birçok uçak firmasının tercih ettiği uçak motoru parçalarını yurtdışı pazarına sunmaya hazırlanan girişimci Önder Artuk’un kurduğu fabrikada şu an iç pazara medikal parçalar üretiliyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE BİRE 60 ORANINDA KATMA DEĞER SAĞLANACAK

Önümüzdeki günlerde uluslararası havacılık firmalarına uçak motoru ve uçak iniş takımlarının parçaları pazarlanmaya başlanacak ve fabrikada işlenen ürünler bire 60 oranında katma değer sağlayacak.

“EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİSİYLE TİTANYUM PARÇA ÜRETİMİ YAPIYORUZ”

Yatırımı 4 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu hayata geçirmeyi başardıklarını kaydeden Artuk, yurtdışından alınan ürünleri Türkiye’de üretip dünyaya satabildiklerini ifade etti. Savunma sanayinde ve medikale üretim yaptıklarını belirten Artuk, “Yatırımı yaparken ülkemizde olmayan ülkemizin de teknoloji olarak gerisinde kalmadığı dünyada da kullanılan bir ihtiyaç olan yatırımı yapma odaklı başladık. Yapmış olduğumuz yatırımla eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parça üretimi yapıyoruz. Şu an bu yatırımımız yüzde 100 yerli ve Türkiye'de tek özel şirketin sahibi olduğu bir yatırım. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduk bu yatırımımızı. Burada havacılığa, savunma sanayisine ve medikale üretim yapabiliyoruz. Titanyum sağlam ve ısıya dayanıklı bir parça olması ve eskiden ihracatını yapmış olduğumuz, yurt dışından aldığımız ürünleri şuan Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız.” diye konuştu.

“AFYONKARAHİSAR'DA ÜRETİP TÜM DÜNYAYA SATIŞINI YAPACAĞIZ”

Dünyanın en iyi makinesi olan Alman bir firma ile anlaştıklarını, makine kurulumunu 4-5 ay önce bitirdiklerini aktaran Artuk, "Eğitimlerimiz bitti. Şuan üretime başladık ve şuan üretim yapabiliyoruz. İhracat noktasında ithalatını yaptığımız ürünlerin öncelikle yerli piyasaya üretimini yapıyoruz. Sonrasında da ilerleyen süreçte de ihracat kanalımızda başlayacak. Kısa bir süre, bir kaç ay içerisinde de o da netleşmiş olacak. Cari açığın kapanmasına büyük bir etkeni olacak.” dedi.

“UÇAĞIN MOTORUNUN İÇERİSİNDEKİ KANATÇIKLARI ÜRETİYORUZ”

Türkiye’de uçak parçaları üreten özel olarak tek firma olduklarını belirten fabrika müdürü uçak mühendisi Günay Kahyaoğlu, “Uçağın motorunu içerisindeki kanatçıkları üretiyoruz. Bizden başka TEI’nin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Türk havacılığının özellikle motor kısmını geliştirmesi için kurulmuş olan bir firma TEI firması. Onlar yapıyorlar, bir süredir de üzerinde çalışıyorlar, fakat özel sektör olarak tekiz diyebilirim şuanda. Şuan üretimde kullanmış olduğumuz makine eklemeli imalat makinesi. Bu parçaları ürete bilmek için eklemeli imalat makinesinin olması lazım.” şeklinde bilgi verdi.