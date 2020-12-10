Afyonkarahisar'ın jeotermal seralarından domates ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde topraksız jeotermal seralarda üretilen domatesler, iç piyasanın yanı sıra uzun raf ömürleri ile Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

İçinde bulunduğumuz yıl jeotermal seralarla ilgili pek çok haber yaptık. Türkiye'nin yeni tanıştığı bu seracılık çeşidi konusunda, termal bölge olmasından dolayı Afyorkarahisar'ın denelimi daha fazla oldu.

SERALARDA YILDA 70 BİN TONUN ÜZERİNDE DOMATES ÜRETİLİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'ın jeotermal yönünden zengin bir il olduğunu söyledi. Kentte 99 sera bulunduğunu belirten Acar, "Bu seralar toplam 1.379 dekarlık alanı kaplıyor. Afyonkarahisar'da jeotermal seralarda yılda 70 bin tonun üzerinde domates üretiyoruz." dedi.

“22 SERA FAALİYETTE”

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de ilçede jeotermal 22 seranın faaliyette olduğunu, yakın zamanda yapımı tamamlanacak 2 seranın daha üretim sürecine dahil olacağını söyledi.

Çöl, yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekareyle Türkiye'deki jeotermal seraların yaklaşık yüzde 35'ine sahip olduklarını, ilçeye her geçen gün bu alanda yeni bir yatırımcının geldiğini bildirdi.

RAF ÖMRÜ UZUN

İlçede üretilen domatesin yurt dışına da gönderildiğini anlatan Çöl, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya gibi ülkelere domates gönderiyoruz. Dünyanın hemen her bölgesine ulaşabiliyoruz. Raf ömrünün uzun olması en uzak noktalara kadar Sandıklı domatesinin gitmesindeki en büyük artıdır."

“JEOTERMAL ENERJİ VE TOPRAKSIZ TARIMLA DOMATES ÜRETİLİYOR”

Ziraat mühendisi Mustafa Uysal da 40 bin metrekare alan üzerinde kurulu serada, jeotermal enerji ve topraksız tarımla domates ürettiklerini söyledi.

“DUBAİ'YE BİLE DOMATES GÖNDERDİK”

Sezon sonuna geldiklerini ifade eden Uysal, "Serada 2 bin ton civarı ürün elde ediyoruz. Domateslerimiz hem yurt içine hem yurt dışına gönderiliyor. Yurt içinde İstanbul, Ankara'da market ve hallere gidiyor. Yurt dışında ise bu yıl Dubai'ye bile domates gönderdik. 12 gün gibi bir sürede ulaştı. Ayrıca Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Katar gibi ülkelere de domatesimiz gidiyor." diye konuştu.