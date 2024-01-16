Ağaç sayısı azaldı! Bolu'da Seben elmasının üretimi yüzde 52 düştü Bolu'nun Seben ilçesinde yetişen elmaların 19 yıl öncesindeki veriminin olmaması üreticilerini üzüyor.

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DHA

Bolu'nun elmasıyla ünlü ilçesi Seben'de, elma üretimi her geçen yıl azalıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Bolu'nun Seben ilçesinin önemli gelir kaynaklarından olan Seben elmasının üretimi, son 19 yılda yüzde 52,90 oranında düştü.

Seben elmasının üretimi 2004 yılında 20 bin 881 ton iken, 2023'te 8 bin 855 ton olarak gerçekleşti.

Elma ağacı sayısı azaldı

İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp, 298 bin 300'den 126 bin 500’e düştü.

İlçede soğuk hava deposu yok

Adına festivaller düzenlenen Seben elmasının üretimi, ilçede soğuk hava depolarının olmaması, bakım maliyetlerinin artması ve genç nüfusun da azalmasıyla birlikte yıldan yıla düşmeye başladı.

"Masraf ağır, işçi bulunmuyor"

Seben'in Dereboy köyünde yaşayan elma üreticisi Erhan Sarıaslan, bahçelerindeki elma ağaçlarının masraflarını çıkaramadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Benim babadan kalma 350-400 elma ağacım vardı. Şimdi azalttık 200 ağacımız kaldı. Masraflar ağır, masrafları çıkaramıyoruz. İkinci sebebi ise işçi bulunmuyor. Elmayı yetiştiriyoruz, toplayacak insan bulamıyoruz. Köylerde insan kalmadı, etraftan da gelmiyor. Üçüncüsü elmaları muhafaza edecek yerimiz yok. Soğuk hava depomuz olmadığı zaman da elmamızın değeri düşüyor.

"Ağaçlar yaşlı ve yenilenmedi"

Ağaçlarının çok yaşlandığını ve yenileyemediğini söyleyen Sarıaslan, şöyle konuştu:

İklim değişti. Biraz etkiledi. Bakım da azaldı. Biz de artık eskisi gibi bakamıyoruz. Fidanlığımız 50-60 senelik. Artık yenileme yapamıyoruz. Elma üretimi bitmek üzere. Zaten her köyde sayılı insan kaldı. Önceden bir köyden çıkan elma üretimi, şimdi Seben'in tamamından ancak çıkıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)