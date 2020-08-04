Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon oranı ile kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları belli oldu.

Rakamların açıklanmasıyla birlikte ağustos ayında gerçekleşecek olan kira artışı netleşmiş oldu.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI

Enflasyon oranına göre kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği rakamlar açıklandı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi.

Buna göre kira kontratını yenilmek isteyen ev sahibi ve kiracılar için merakla araştırılan zam oranı da belli oldu. Ağustos ayı baz alındığında bir yıllık kira zammı yüzde 11,76 olmuş oldu.