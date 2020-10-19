Ağustos ayına ait Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı

Merkez Bankası, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak bilinen "net uluslararası yatırım pozisyonu"nun, ağustosta eksi 364 milyar 800 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı.

Yaşanan gelişmelerde dolar kurunun yükselmesinin etkisinin olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE AZALMA KAYDEDİLDİ

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,2 azalışla 227 milyar 4 milyon dolar olurken, yükümlülükleri de yüzde 1 azalışla 592 milyar 2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

UYP AĞUSTOSTA EKSİ 364.8 MİLYAR LİRA

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ağustos sonunda eksi 364 milyar 800 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda ise eksi 344 milyar 700 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

REZERV VARLIKLAR VE DİĞER YATIRIMLAR KALEMİ GERİLEDİ

Rezerv varlıklar kalemi yüzde 20,8 azalışla 83 milyar 800 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,6 düşüşle 89 milyar 800 milyon dolara geriledi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 1,5 artışla 48 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR YÜZDE 11,8 AZALDI

Doğrudan yatırımlar, sermaye ve diğer sermaye, piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 11,8 artışla 182 milyar 800 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI 104.4 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Portföy yatırımları, ağustosta 2019 sonuna göre yüzde 21,3 azalarak 104 milyar 400 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 sonuna göre yüzde 34,8 azalışla 21 milyar 100 milyon dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,6 düşüşle 5 milyar 600 milyon dolara, Hazine'nin tahvil stoku da yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra yüzde 7,4 azalışla 45 milyar 600 milyon dolara indi.

ARTIŞA GEÇEN DEĞERLER

Diğer yatırımlar, ağustosta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 1,1 artarak 305 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 2,4 azalarak 33 milyar 900 milyon dolar, TL mevduatı ise yüzde 20,1 artarak 16 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU AZALDI

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,3 azalarak 63 milyar 600 milyon dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 3 düşüşle 94 milyar 100 milyon dolara indi.