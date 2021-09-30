Ağustos ihracat yüzde 51,9 arttı

Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 51,9, ithalat yüzde 23,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 36,9, İTHALAT YÜZDE 25,5 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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