Ahşap masa ve tabureyi aynı çantaya sığdırdı

Manisa'da, hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliğine bir yenilik katan Mehmet Emin Yener, şimdi bu işten geçimini sağlıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Yener, ürettiği süs eşyaları ile ev aksesuarlarını satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Son olarak katlanabilir masa ve tabureyi, ahşap çantası ile üreten Yener, 500 liradan satışa sunduğu ürünün siparişlerine yetişemiyor.

ÇOCUKLARINA OYUNCAK YAPARAK BAŞLADI

Turgutlu ilçesinde matbaacılık yapan Yener, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı günlerde hobi olarak ahşap işlemeciliğiyle uğraşmaya başladı. Evinin bahçesinde kurduğu atölyede çocuklarına oyuncak yapan ve çeşitli ev aksesuarları üreten Yener, talep üzerine ürettiklerini satmaya başladı.

KATLANABİLİR MASA VE TABUREYİ, AHŞAP ÇANTASIYLA ÜRETTİ

Hobisiyle kendine yeni bir meslek edinen Yener, son olarak katlanabilir masa ve tabureyi, ahşap çantasıyla üretti. Ürettiği ürünle marangozların da ilgisini çeken Yener, çok sayıda sipariş aldı.

“MARANGOZLAR DAHİ BANA SİPARİŞ VERDİ”

Gelen talepler üzerine hobisi üzerinden para kazanmaya başladığını dile getiren Yener, "Çocuk yaşlarımdan itibaren arızalanan eşyalarla uğraşmak hoşuma gidiyordu. Boş vakitlerimde ahşaptan çocuklarıma oyuncak, eve duvar rafı ve kitaplık gibi eşyalar yaptım. Çevremdeki insanlar görüp, beğendi ve talep etmeye başladı. Talep artınca da yaptığım ürünleri sosyal medyada paylaşarak, ticaretini yapmaya başladım. Kesinlikle bakılarak yapılacak bir iş değil, tamamen benim el becerim. Çevremdeki insanların isteyip de benim yapamadığım hiçbir şey yok.

PANDEMİNİN KATKISI

Bu işe özellikle pandemi döneminde yoğunlaştım. En son katlanabilir piknik masası yaptım. İşin ilginç tarafı, marangozlar dahi bana sipariş verdi. Bu benim hoşuma gitti." diye konuştu.