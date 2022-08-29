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    Aile destek programı ödemeleri yattı mı? Destek programı başvurusu nasıl yapılır?

    Aile destek programı ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile destek programı başvuruları nereden yapılır? İşte detaylar..
    • 29.08.2022 - 11:17
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    Aile destek programı ödemeleri yattı mı? Destek programı başvurusu nasıl yapılır?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri sosyal medyada gündeme geldi.İlk ödemeler 29 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılmıştı.

    Aile destek pakedinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak 12 ay boyunca 450,550 ve 600 lira olarak dağıtılacak yardımlardan faydalanabilecekler.

    Aile destek programı ödemeleri yattı mı? Destek programı başvurusu nasıl yapılır? #1

    Ağustos ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı henüz netlik kazanmadı.

    Aile destek programı başvuruları

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı bulunduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılabilmektedir.

    Aile destek programından faydalanmak isteyen vatandaşlar buralardan başvurularını gerçekleştirebilirler.


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