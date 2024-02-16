Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden 1.112 genç başvurdu Evlilik desteğine başvurular 15 Şubat'ta başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvuran gençlerin sayısını aktardı.

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AA

Türkiye'de gençlere evlenirken özellikle beyaz eşyalarının alınmasında büyük destek sağlayacak faizsiz kredi sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Fonun ilk deprem bölgesinde uygulamaya konulacağı, sonrasında ise Türkiye geneline yayılacağı bildirildi.

Uygulamaya ilk olarak Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da evlenecek olan gençleri kapsadı.

Buna göre, 2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödenecek 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi olanağına ilk başvurular, 15 Şubat'ta başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru sayısını şu sözlerle ifade etti:

(Aile ve Gençlik Fonu) Fona deprem bölgesinden şu ana kadar 1.112 gencimiz başvurdu.

Başvuru kriterleri:

Fondan faydalanmak isteyen gençlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor

Başvuru noktası:

Başvurular, bugünden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "aile.gov.tr" internet sitesinden alınmaya başlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)