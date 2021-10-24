AK Partili Vedat Demiröz'den ekonomik eleştirilere yanıt

Yılbaşına doğru ekonomide her şeyin sistemine oturacağını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ihracatla Türkiye'ye gelen dövizlerin kuru aşağıya çekeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisine ilişkin yaşanan tartışmalara değinen Vedat Demiröz, ekonomide sistemin yerine oturması için yılbaşını işaret etti.

Aylık ihracatın 20 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkat çeken AK Partili Demiröz, "Bu dövizler yarın ülkemize gelecek. Türkiye'ye gelen dövizle cari açığımızı da kapatacağız. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün açıklamalarından satır başları;

"Ekonomimiz çok mu kötü beyler. Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan, Letonya'dan, Estonya'dan da mı kötü. 14 ülkenin toplamından daha güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz ama bizi almazlar. Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar. Almasınlar.

YUNANİSTAN BİLMELİDİR Kİ, BU ARALAR ÇOK HOROZLANIYORLAR, CÜRMÜ KADAR YER YAKAR

Yunanistan'ı görüyorsunuz. Yalan yanlış bilançolarla Avrupa Birliği'ni dahi aldatmaya kalktı ama affettiler. IMF kanalıyla 150 milyar Euro bağış yaptılar. Yunanistan bilmelidir ki, bu aralar çok horozlanıyor. Cürmü kadar yer yakar.

DÖNER BAKAR ARKASINDA KİMSEYİ BULAMAZ

Ne Yunanistan ne de Fransa Avrupa Birliği'ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin, bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz.

BİZE ÜLTİMATOM VERECEKERLERİNE KENDİ EKONOMİLERİNİ DÜŞÜNSÜNLER

Bugün Avrupa'da duyuyorsunuz, yakıtın olmadığı, raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler.

YILBAŞINA DOĞRU HER ŞEY SİSTEMİNE OTURACAK

Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında. Biraz sabırlı olacağız. Yılbaşına doğru her şey sistemine oturacak.

DÖVİZLER ÜLKEMİZE GELECEK, KUR AŞAĞIYA DOĞRU İNECEK

Aylık ihracatımız 20 milyar doları aştı. Bu dövizler yarın ülkemize gelecek. Türkiye'ye gelen dövizle cari açığımızı da kapatacağız. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek.

ALLAH AŞKINA HER EVE BAKIN; 2 OTOMOBİLİMİZ VAR, 2-3 TELEFON VAR

Gıdada hiçbir eksiğimiz yok. Pahalılık olabilir. Allah aşkına, Türkiye'de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2- 3 telefon var. Türkiye'nin doğal gaz gitmeyen ilçesi kalmadı. Elektrik desen yine aynı, Yolları zaten saymıyorum."