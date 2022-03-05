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    Akaryakıt fiyatları 1 ayda 200 lira yükseldi

    Akaryakıt fiyatları 1 ayda 200 lira yükseldi

    Yükselen akaryakıt fiyatlarında, geçtiğimiz ay 563 liraya doldurulan bir depo, bu ay 759 liraya dolmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 21:14
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    Akaryakıt fiyatları, artan döviz kuruyla birlikte son 1 yılda fiyatı iki katından fazla artmıştı.

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, Batı ülkelerinden peş peşe gelen yaptırımlar da akaryakıt fiyatlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam etti.

    Son 3 gün içinde art arda benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi.

    Böylece akaryakıt fiyatları, rekor seviyelere ulaştı.

    DEPODA 200 LİRA FARK

    Geçtiğimiz ay ortalama 40 litre olan bir aracın deposunun dolması için ayrılan bütçe ile bu ay bir aracın deposunu doldurmak için ayrılan bütçe arasındaki farkta ciddi bir artış yaşandı.

    Dizel bir aracın 40 litrelik deposu, 5 Şubat 2022'de 536 lira 29 kuruşa doldurulurken, 5 Mart 2022 tarihinde aynı depo 759 liraya doldurulmaya başlandı.

    Aradaki motorin fiyat farkı, 200 lirayı buldu.

    Akaryakıt fiyatları 1 ayda 200 lira yükseldi #1

    3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ FİYATLAR

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) son yapılan zam açıklaması sonrası güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

    Ankara'da ortalama 18,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,75 lira olacak, İstanbul'da 18,66 liraya, İzmir'de 18,77 liraya yükseldi.

    Motorinde ise, litresi Ankara'da 19,84 lira, İstanbul'da 19,76 lira, İzmir'de 19,84 lira oldu.

    Akaryakıt fiyatları 1 ayda 200 lira yükseldi #2

     


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