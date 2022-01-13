Akaryakıt istasyonu sahipleri, kar marjlarının artırılmasını istedi

Sürekli fiyat artışları ve enerji maliyetlerindeki yükselmeyi gerekçe gösteren akaryakıt istasyonu işletmecileri, kar marjları artırılmazsa kapanma tehlşkesi yaşayacaklarını söylediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 14. Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) Komitesi ve sektör temsilcileri, ATSO Başkanı Davut Çetin’e sektörde yaşanan sıkıntıları anlatarak sorunlarının çözülmesini istedi.

Dünya'dan Fikri Cinokur'un haberine göre sektör temsilcileri, akaryakıt ürünlerine peş peşe gelen zamlara karşın, karlılık oranı hiç değişmeyen akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğine geldiğini belirtti

"KARIMIZ DÜŞTÜ, MALİYETLER ARTTI"

EPDK kararıyla 2005 yılından itibaren akaryakıt ürünlerinden litre başına 1 lira kazanan istasyon sahipleri, kar marjlarının artırılmasını talep etti. Sektör temsilcileri şunları kaydetti:

"Mazot 5 lirayken 1 lira kazanıyorduk, şimdi 14 lira oldu yine 1 lira kazanıyoruz. Kar oranı yüzde 20'den yüzde 9'a düştü. Buna karşın maliyetlerde korkunç bir artış var. Son dönemde elektriğe yüzde 200 zam geldi, personel maliyetleri yüzde 45-50 arttı, tüm girdilerde artış yaşanırken, bizim karlılık pul olmuş durumda. Akaryakıta iki zam daha gelirse tüm Türkiye genelinde istasyonlar birer birer kapanmaya başlar, vatandaş ve üreticiler benzin ve mazot bulmakta sıkıntı yaşar."





"BÖYLE GİDERLERSE BAYİLER KAPANACAK"

Sorunların çözülmemesi halinde akaryakıt bayilerin kapanacağı uyarısında bulunan akaryakıt istasyonları temsilcileri, karlılıkların mutlaka yüzde bazında belirlenmesi ve günün koşullarında bu oranın en az yüzde 20 olması gerektiği vurguladı.

"KAR MARJIMIZ ENFLASYONA GÖRE ARTSIN"

ATSO Başkanı Davut Çetin da akaryakıt sektörünün temel sorununun kar marjı olduğunu söyledi. EPDK tarafından 2005 yılında alınan bir kararla akaryakıt sektöründe kar marjının 1 lira olarak sabit tutulduğunu ifade eden Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"EPDK tarafından belirlenmiş sabit bir rakam. Bu rakam akaryakıta gelen zamlara rağmen hiçbir şekilde değişiklik göstermiyor, artmıyor. Dolayısıyla mazot 5 lirayken de karlılıkları 1 lira, mazot şu anda 14 lira olmuş, kar gene 1 lira. 2005'ten beri bu böyle. Mazot 5 lirayken kar marjı yüzde 20 iken, şu anda mazot 14 lira kar marjı yüzde 9'a düşmüş. Karlar erirken, maliyetler katlanarak artmış durumda. Sektör temsilcileri 2005 yılından bu yana devam eden uygulamanın değişmesini, enflasyon oranında artan yüzde olarak bir kar marjına sabitlenmesini talep ediyor."





"AKARYAKIT SEKTÖRÜ, HER ZAM İLE ERİDİ"

Sektörün zor durumda olduğunu belirten Davut Çetin, Türkiye'de 14 bin civarında akaryakıt istasyonu bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam yarattığını kaydetti. Çetin, "Akaryakıt sektörü her gelen zamda erimiştir, karlılığı bitmiştir. Arkadaşların ifadesine göre şu anda sektör batıyor. İki kere daha zam gelsin istasyonların kapanmaya başlayacağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri artan zamlar nedeniyle tüm Türkiye'de, özellikle hafta sonları trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşandığını belirtiyor" dedi.