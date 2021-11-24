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    Akaryakıta zam yolda

    Akaryakıta zam yolda

    Dolar/TL kurundaki hızlı artış üzerine benzin, motorin ve LPG'nin 25 Kasım itibariyle zamlanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:57
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    Dün gün içinde peş peşe tarihi zirveleri gören dolar, akaryakıt fiyatlarında da baskı yarattı.

    Yaşanan yükselişin ardından sektörde yeni zam gündeme geldi.

    25 Kasım gecesi pompaya yansıyacak şekilde akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı bekleniyor.

    BENZİNE 1 LİRA 2 KURUŞ ZAM

    Buna göre; benzin grubunda 1,02 TL fiyat artışı düşünülüyor.

    MOTORİNE 1 LİRA 6 KURUŞ ZAM

    Motorin grubunda da 1,06 TL'lik artış bekleniyor.

    LPG'YE 70 KURUŞ ZAM

    LPG'de ise beklentiler 70 kuruş artıması yönünde.

    Akaryakıta zam yolda #1

    3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da ortalama 8,72 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 9,74 TL olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 TL'den 9,69 liraya; İzmir'de 8,74 TL'den 9,76 TL'ye çıkacak.

    Ankara'da ortalama 8,77 TL'ye satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 TL'den 9,77 TL'ye, İzmir'de 8,79 TL'den 9,85 liraya çıkacak.

    Akaryakıta zam yolda #2

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