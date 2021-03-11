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- Akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları açıklandı
Akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları açıklandı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 11.03.2021 - 11:25
- Güncelleme : 11.03.2021 - 11:42
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları; benzin: 1.10 ( TL/LT ) motorin: 92 ( KRŞ/LT ) LPG otogaz: 89 ( KRŞ/LT ) oldu.