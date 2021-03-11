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    Akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları açıklandı

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.03.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 11:42
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    Akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları açıklandı

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları; benzin: 1.10 ( TL/LT ) motorin: 92 ( KRŞ/LT ) LPG otogaz: 89 ( KRŞ/LT ) oldu.

    Akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları açıklandı #1

    Akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları açıklandı #2

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