Akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları açıklandı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları; benzin: 1.10 ( TL/LT ) motorin: 92 ( KRŞ/LT ) LPG otogaz: 89 ( KRŞ/LT ) oldu.