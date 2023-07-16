Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ensonhaber.com

Brent petrol ve dövizdeki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıtta Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmişti.

KDV'nin yükselmesinin ardından benzin ve motorine art arda zamlar yapıldı.

Şimdi ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarına artış yapıldı.

Litre başı 5 lira fiyat artışı

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar sonrasında İstanbul’da benzin fiyatı 33 lira 98 kuruş ve motorin fiyatı 31 lira 94 kuruş olurken İzmir'de benzin fiyatı 34 lira 54 kuruş ve motorin fiyatı 32 lira 88 kuruş oldu.

"2016 yılından bu yana vergi artışı yapılmamıştır"

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.



Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri yüzde 50'leri aşan oranlarda düşmüştür.

Benzin ve motorinde 5 TL, LPG'de 4 TL artış