Akaryakıtta tavan fiyat uygulanmasıyla 40 kuruşu bulan indirimler sağlandı

Bugün devreye giren akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sonrasında, farklı şehirlerden beklenenden daha fazla indirim haberlerini geliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini bildirdi.

EPDK Başkanı Yılmaz, "Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı." dedi.

“FİYATLARDA ORTALAMADA 17-20 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLERKEN, BAZI İLLERİMİZDE KDV DAHİL 35 İLA 40 KURUŞLUK İNDİRİM YAPILDIĞINI GÖRDÜK”

Yılmaz, bugün ortaya çıkan fiyatların akaryakıttaki "kar oyunlarının" boyutunu ve tavan fiyat kararının haklılığını ispat ettiğini ifade ederek, "Biz fiyatlarda ortalamada 17-20 kuruşluk indirim olacağını söylemiştik. Tavan fiyat kararımızın ardından bazı illerimizde KDV dahil 35 ila 40 kuruşluk indirimler oldu. Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı. Ancak daha yolun başındayız.

VATANDAŞLAR İNTERNET SETİMİZDEN AÇIKLANAN FİYATLARA DİKKAT ETSİNLER

Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı." diye konuştu.

"UCUZ YAKIT VERGİ KAÇAKÇILIĞINA TEŞVİK EDER" İDDİALARINA SERT TEPKİ

Ucuz bayilerden akaryakıt almanın fatura kaçakçılığını teşvik ettiği yönündeki iddialara sert tepki gösteren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İki bayi arasında 5-10-20 kuruş fark var ve ucuz satan bütün bayiler vergi kaçırıyor ve devlet de buna göz yumuyor öyle mi? Bunu söyleyenlerin önce akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğunu, maliyetlerdeki farklılıkların nasıl pompaya yansıtılabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Toplu satışlarda ve otomasyon satışlarında indirim yapmak ne kadar doğalsa, pazarlık gücü olmayan istasyon müşterisine indirim yapmak da o kadar doğal. Şunu da ifade etmem gerekir. Eğer vergi kaçakçılığı yapan var ise bunun ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız da zaten gereğini yapmaktadır. Kamunun denetimi hassas ve süreklidir. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli maliyet unsurları bellidir. Yüksek kira maliyeti, intifa ya da hava parası gibi giderleri kimse bireysel istasyon müşterilerinden çıkarmamalıdır.

EN UYGUN FİYATI VEREN BAYİİYE GİDİLMELİ

Vatandaşlarımız müsterih olsun, hangi bayii en uygun fiyata satıyorsa güvenle o bayiden yakıtını alsın."

"DAVALAR TAVRIMIZI ETKİLEMEZ"

Yılmaz, sektör temsilcileriyle istişareye önem verdiklerini ve tavan fiyat kararanının mahkemeye götürülmesinin bu konudaki tavırlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Daha önce de tavan fiyat kararı aldıklarında dava açanlar olduğunu aktaran Yılmaz, "Ama kurumumuz lehine sonuçlandı ve kesinleşti. Çünkü aldığımız kararlar doğru ve hukuka uygundu. Bugün de doğru ve hukuka uygun. EPDK’nin bu sene 20. kuruluş yıldönümü. 20 yıllık tecrübeye sahip bir kurum olarak adaletten, hakkaniyetten, tüketici odaklı duruşumuzdan taviz vermeyiz."