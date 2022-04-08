Akasya Alışveriş Merkezi’nin Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 8 Nisan Cuma günü saat 13.00’te Akiş GYO’nun yatırımlarından olan Akasya Alışveriş Merkezi’nin AKSY Token’ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, AKSY Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token AKSY Token’ın ön satışı, kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de ve 33 gün kilitli %40 hediyeli olarak Bitexen Club’da gerçekleştirilecek. Toplam arzı 10.000.000 olan AKSY Token’ın ön satışa 9 TL den çıkacağı ve ön satış öncesi için ayrılan 2.500.000 tohum token tükendiği iletildi.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen, Anadolu Yakasının en prestijli alışveriş merkezlerinden olan Akasya Avm’nin sosyal tokenını arz edecek. AKSY Token sahipleri, Akasya AVM'de yer alan mağaza, cafe ve eğlence mekanlarında özel indirimlerden yararlanabilecek, sadece token sahiplerine özel AVM'de gece alışverişi deneyimi yaşayabilecek, NFT galerilerine ücretsiz girebilecek, özel otopark alanını ücretsiz kullanabilecek, ücretsiz vale ve yıkama kampanyalarından faydalanabilecek, özel Akasya lounge üyeliğine sahip olabilecek, özel etkinliklere katılabilecek, eve teslim hizmetinden yararlanabilecek, AVM içinde gerçekleşecek metaverse deneyimine katılabilecek ve Kidzania'ya ücretsiz giriş hakkı gibi birçok avantaja sahip olabilecek.

AKSY Token projesi, Akasya AVM’nin NFT (non-fungible token) ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında, bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.