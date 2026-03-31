Akbank'ın dijital yeniliği: Huawei akıllı saatlerle ödeme yapma imkanı

Akbank, Huawei Watch 5, Watch GT, Watch Fit ve Ultimate 2 serilerini ödeme ekosistemine dâhil etti. Böylece banka, Türkiye’de NFC ile ödeme yapılabilen tüm akıllı saat modellerini kapsayan öncü banka oldu.

Gerçekleştirilen entegrasyon sayesinde kullanıcılar, Türkiye’de en yaygın kullanılan akıllı saat serilerinden Huawei Watch 5, Watch GT, Watch Fit ve Watch Ultimate 2 ile POS cihazına saatlerini yaklaştırarak ödeme yapabilecek. Banka, daha önce Huawei Watch 3 ve Watch 4 modellerine bu uygulamayı getirmişti. Bu yeni entegrasyonla birlikte ise artık tüm Android cep telefonu sahibi Akbanklı Huawei akıllı saat kullanıcıları, kart veya telefon taşımadan alışverişlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

"AKILLI SAATLE ÖDEME DENEYİMİNİ GÜNLÜK HAYATIN DOĞAL AKIŞINA TAŞIDIK"

Geliştirdikleri inovasyon odaklı iş birlikleriyle akıllı saatle ödeme deneyimini günlük hayatın doğal akışına taşıdıklarını belirten Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, “Temassız ödemelerin hızla alışkanlığa dönüştüğü bir dönemde, giyilebilir teknolojiler bankacılıkta yeni bir deneyim katmanı hâline geliyor. Küresel giyilebilir ödeme pazarının 2032 yılına dek 245 milyar dolar hacme ulaşacağı öngörülüyor; bu büyümenin lokomotifi ise bugün işlemlerin yüzde 85’inden fazlasını karşılayan NFC teknolojisi ve akıllı saatler. Akbank Mobil temassız ödemeler içerisinde akıllı saat ödemelerinin payının son bir yılda yüzde 25’i aşan bir artışa sahip olması da bu trendin kuvvetli bir göstergesi. Akbank, bu küresel trendin ülkemizdeki öncüleri arasında. Bankacılığı dijitalleşmeyle hayatın akışına doğal biçimde entegre etme stratejimizin bir yansıması olarak, Huawei ile Türkiye’de ilk olan bir entegrasyona imza atmıştık. Şimdi ise Huawei Watch GT entegrasyonunu tamamlayarak ülkemizde NFC ile ödeme yapılabilen tüm akıllı saatlere Akbank deneyimini taşıdık. Akbanklıları yeni nesil deneyimler ve yaşamın her anına değer katan çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Akbank, yeni entegrasyonla birlikte müşterilerine her yerde, her an temassız ödeme deneyimini sunuyor. Banka, inovatif iş birlikleri ve güçlü teknoloji yatırımlarıyla geleceğin bankacılık çözümlerini sunmaya devam ediyor.