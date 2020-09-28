Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı gerçekleşti

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Tekin, ocak ve ağustos tarihleri arasında 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç edildiğini ifade ederek, bu rakamı artırmak için öneriler sundu.

Ocak-ağustosta gerçekleştirilen 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihracatının 7.86 milyon dolarlık kısmı koruyucu tulum, 7.16 milyon dolarlık kısmı maske ve 1.87 milyon dolarlık kısmı ise önlük ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettiğini bildirdi.

"MASKE VE KORUYUCU ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

Bu ürünlerin ihracatında artışların yaşandığını ifade eden Tekin, ihracat yapılan ülke ve rakamları şöyle sıraladı:

"Ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettik. En çok cerrahi maske ihracatı yaptığımız ilk üç ülke 3.64 milyon dolarla Almanya, 2.31 milyon dolarla Hollanda, 1.13 milyon dolarla Çin oldu. Koruyucu elbisede en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 5.33 milyon dolar ile Azerbaycan 2 milyon dolar ile Slovakya, 454 bin dolar ile Çin geldi. Koruyucu tulumda ise en fazla ihracatı 560 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan'a, 483 bin dolar ile Litvanya'ya, 291 bin dolar ile Kazakistan'a gerçekleştirdik."

SEKTÖR, CERRAHİ MASKE VE KORUYUCU GİYSİ İHRACATINDAKİ HİBE ŞARTININ KALDIRILMASINI BEKLİYOR

Tekin, sektörün cerrahi maske ve koruyucu giysi ihracatındaki hibe şartının kaldırılmasını beklendiğini belirterek, "Hükümetimizin maske ve koruyucu giysilerde hibe şartı konusunda bir düzenleme getirmesi halinde bu ürünlerin ihracatını 3 katına çıkartabiliriz. Üretim gücümüz ve kapasitemiz var. Avrupa'da bazı ülkelerin bizden kumaş alıp maske ve tulum üretmeye başladığını öğreniyoruz. Hibe zorunluluğu kaldırıldığı takdirde bu ürünlerin ihracatında sürdürülebilirliği sağlamış ve kendimize rakip yaratmamış olacağız." ifadelerini kullandı.