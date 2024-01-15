Akdenizli mobilyacılardan 2023'te 892 milyon dolarlık ihracat Türkiye'nin ihracatına 2023 yılı boyunca tüm bölgelerden ve sektörlerden destek geldi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği de bölgelerinden geçen yıl gerçekleştirilen dış satıma dair verileri paylaştı.

AA

Geçtiğimiz yıl, jeopolitik riskler ve afetlerden oldukça fazla etkilenen Akdeniz Bölgesi, tüm olumsuzluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam etti.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), bir açıklama yaparak bünyesinde 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2023'te birlik bünyesindeki ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,8 düşüş yaşadı.

En fazla dış satım yapılan ülkeler Irak, Almanya ve Libya oldu.

"2024'e pozitif başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, yeni yıla pozitif hedeflerle başladıklarını belirtti.

"Alternatif pazarlara yöneldik"

Kayıpları telafi etmek için alternatif pazarlara yöneldiklerini kaydeden Kılıçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ertelenen taleplerin 2024'te geleceğine, hem üretimimizi hem de ihracatımızı artıracağımıza inanıyoruz. Başta ABD olmak üzere dünyanın her noktasında önce Türkiye, sonra Türk mobilyası algısını güçlendirecek tanıtımlar yapmayı sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)