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    'Akıllı Tarım Atölyeleri' TEKNOFEST'te halkla buluşacak

    Akıllı Tarım Atölyeleri, yapay zekayı tarımla ilgili teknoloji uygulamaları ile buluşturuyor.
    • AA
    • 17.09.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 13:31
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    'Akıllı Tarım Atölyeleri' TEKNOFEST'te halkla buluşacak

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET'in markası olan Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA), tarımın sorunlarına ve verimlilik ihtiyaçlarına çözümler üretmek için 24 ayrı başlıkta tarımı ve teknolojiyi birleştirerek uygulamalı eğitimler veriyor.

    ATÖLYELER ANKARA VE BURDUR'DA FAALİYETLERİNE BAŞLADI

    Okulların açılmasıyla Ankara ve Burdur'da faaliyetlerine başlayan atölyelerin, teknolojik tarım laboratuvarlarında, topraklı ve topraksız tarım yapılırken, otomasyon kitleriyle kurulabilen seraları da atölye isteklilerine sunuluyor.

    TARIM TEKNOLOJİ KOMPONENTLERİNİN ALTYAPISI ÖĞRETİLİYOR

    Farklı yaş grupları ve bilgi seviyelerine uygun eğitimleri bulunan atölyelerde, Türkiye'de yine tarım teknolojileri alanında ilk kez uygulanan kodlama ve görüntü işleme temelli robotik uygulamalar yapay zekayla birleştirilerek farklı tarım teknoloji komponentlerinin altyapısı öğretiliyor ve hazırlanıyor.

    Akıllı Tarım Atölyeleri TEKNOFEST te halkla buluşacak #1

    ZİYARETÇİLER RENKLİ OYUNLAR VE SÜRPRİZLERLE BULUŞUYOR

    Tarım teknolojilerini kendi alanında yeni nesiller için farkındalık faaliyetlerine dönüştüren Akıllı Tarım Atölyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Osmaniye Gençlik Kampı'nda düzenlediği "Tarım Teknoloji Kampı" ile tarım teknolojilerinde de eğlenerek öğretme modelinde fark oluşturdu.

    Türkiye'nin ilk tarım ve teknoloji temelli eğitim müfredatına sahip sosyal projesi ve eğitim hareketi olan Akıllı Tarım Atölyeleri; havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçileriyle buluşacak.

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