Akkuyu NGS'de görev alan Türk şirketlerinin faaliyetleri yoğunlaştı Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS'de görev yapan Türk firmalarının bugüne kadar 4,3 milyar dolarlık iş yaptığı açıklandı.

DHA

Akkuyu NGS, alternatif enerji kaynağı olmasının yanı sıra projede görev alan Türk firmaları için de kazanç ve deneyim sağlıyor.

Yapımı devam eden tesis, 6,5 milyar dolarlık yerelleştirme potansiyeli ile de başarılı bir yerelleştirme örneği olarak gösteriliyor.

Şu anda proje 26 bini aşkın kişiye istihdam sağlarken, 400’ü aşkın firma da tedarikçi olarak yer alıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Türk şirketlerinin Akkuyu projesinde bugüne kadar 4,3 milyar dolarlık iş aldığını açıkladı.

"Türk şirketlerinin nükleer deneyimi giderek artıyor"

Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, şu sözlerle Türk sanayisi için projenin önemine dikkat çekti:

Türk şirketlerinin nükleer deneyimi giderek artıyor. Projede bugüne kadar 4,3 milyar dolar tutarlık sipariş Türk firmalarla sözleşmeye bağlanmış veya imzalanma aşamasındadır.

"Proje, Türk sanayisi için önemli"

Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Başkanı Alikaan Çiftçi de projenin Türk sanayisi için önemini şu sözlerle aktardı:

Akkuyu’da yerelleştirme potansiyelinin proje bedelinin yüzde 40’nın Türk firmalar tarafından yapılıyor olması; bizim için ciddi bir nükleer deneyim, 'know-how', ekonomimiz için doğrudan ve dolaylı olarak istihdam ve canlılık sağladı. Nükleer altyapımızı geliştirerek, uluslararası tedarik zincirinde ihracatçı durumuna gelebiliriz.

Şantiyedeki inşaat malzemelerinin çoğu Türk yapımı

Türk şirketleri projede malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ediyor, çeşitli inşaat ve montaj işlerini yürütüyor. Şantiyedeki inşaat malzemelerinin çoğu Türk yapımı.

Türk üreticiler projenin beton karışımları, demir-çelik takviye, çelik yapılar, su yalıtım malzemeleri, borular ve kablo ürünleri gibi ihtiyaçlarını tedarik ediyor.

NGS'nin ana tesisleri olan nükleer ve türbin adaları için havalandırma, ısı değişimi ve elektrik ekipmanı, pompalar, basınçlı kaplar, 4. güvenlik sınıfı ekipmanlar da Türk üreticilerinin gerekli sertifikalara uygun şekilde ürettiği ürünler arasında.