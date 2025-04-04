Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine yeni gelişme

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yaşanan tüm gelişmeler takip ediliyor.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bileşeni olan tank, otomatik tekerlekli platformla türbin binasına getirildi.

Uzmanlar daha sonra tankı, paletli vinçle türbinin bakım seviyesine taşıdı. 259 ton ağırlığında ve 40 metre uzunluğunda kalın duvarlı kap olan besleme suyu depolama tankı, büyük boyutundan dolayı yük taşıma ekipmanlarıyla parçalar halinde götürüldü.

MONTAJ AŞAMASINA GEÇİLECEK

Ekipmanın projede öngörülen desteklere yerleştirilmesinin ardından montajı yapılacak.

Tank, nükleer güç santrallerinin devreye alma ve işletme aşamalarında santralin besleme pompaları için gerekli su rezervi ile makine dairesindeki diğer ekipmanlardan buhar ayırıcı, aşırı ve yüksek basınçlı ısıtıcılar yoluyla tahliye edilen suyu depoluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, 3. güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanlarının montajına yönelik makine dairesini kademeli şekilde hazırladıklarını belirtti.

ANA TEKNOLOJİK KOT, AĞIR EKİPMANLARIN YÜKÜNÜ TAŞIYABİLECEK DURUMDA

Bina zemininden 18,2 metre yükseklikte yer alan ana teknolojik kotun ağır ekipmanların yükünü taşıyabilecek duruma getirildiğini kaydeden Butckikh, şu bilgileri verdi: