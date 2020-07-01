Albayrak'tan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi paylaşımı

Sosyal medya hesabından PMI'deki toparlanmaya değinen Bakan Berat Albayrak, "Haziran mayından daha pozitif." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.

"YÜKSELİŞİN POZİTİF OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Albayrak; reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükselişin bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.