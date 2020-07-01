Dolar
6.8551
0.0306%
Euro
7.6836
-0.187%
Altın
1777.87
-0.1622%
Borsa
115251.44
-1.0927%
G. Altın
392.108
-0.0901%
Bitcoin
62726.24
-0.552%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Albayrak'tan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi paylaşımı

    Sosyal medya hesabından PMI'deki toparlanmaya değinen Bakan Berat Albayrak, "Haziran mayından daha pozitif." dedi.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 14:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Albayrak'tan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi paylaşımı #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.

    "YÜKSELİŞİN POZİTİF OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

    Albayrak; reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükselişin bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

    Albayrak'tan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi paylaşımı #2

    Görüş Bildir