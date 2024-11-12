Alıcı bulunamayınca, Audi'nin Brüksel fabrikası kapanma kararı aldı

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Alman otomobil üreticisi Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceği ve söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceği açıklamıştı.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmiş, çalışanlar üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

FABRİKAYA ALICI BULUNAMADI

Belçika basınında yer alan habere göre; Audi, Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamış, 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı.

Audi, Brüksel'deki tesise alıcı aramayı bıraktı.



FABRİKA ŞUBAT AYINDA KAPATILACAK

Audi'nin Brüksel'deki fabrikası, 2025 Şubat sonunda kapatılacak. Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikasına alıcı bulamadı.