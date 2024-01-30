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Alman ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı

Alman ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olan Almanya'nın 2023 yılının son çeyreğindeki büyüme performansı açıklandı. Almanya'da geçen yılın son çeyreğinde GSYH, bir önceki çeyreğe göre daralma gösterdi.