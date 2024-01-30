Alman ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı

Ülke ekonomileri, geçen yılı daralma riskine karşı savaşarak geçirdi.
Buna rağmen Avrupa'nın dev ekonomisi bile ekonomik daralmadan kaçamadı.
Alman Fedaral İstatistik Ofisi Destatis, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini aktardı.
Alman ekonomisinin, geçen yılın son çeyreğinde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 daraldığı belirtildi.
Ülkede GSYH geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde değişim göstermemişti.
2023'te Alman ekonomisi yüzde 0,1 daraldı
Mevsimsellikten arındırılmış veriler göz önüne alındığında 2023'te Alman ekonomisinin yüzde 0,1 daraldığı gözlendi.
Sektörlerin büyümeye katkıları ise oldukça karışık şekilde gerçekleşti.
Kamu ve hanehalkı harcamaları geriledi
Kamu ve hanehalkı harcamaları gerilerken, iş gücü piyasaları ise sıkı duruşunu korudu.
"Artan faiz ve fiyatlar büyümeyi olumsuz etkiledi"
Destatis Başkanı Ruth Brand, şu ifadelerde bulundu:
Son dönemde fiyatlardaki gerilemeye rağmen fiyatların ekonomik sürecin tüm aşamalarında yüksek kalması ekonomik büyümeyi sınırladı. Artan faiz oranları ve zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşulları da (büyümeyi) olumsuz etkiledi.
Avrupa Birliği ile Euro Bölgesi'nin büyümesi
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı.
Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.
Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.
Öte yandan, geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüştü.
Avrupa'daki ülkelerin ekonomik büyüklükleri
GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 0,7, Litvanya'da yüzde 0,3 azaldı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 arttı.
GSYH, önceki yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,8, Avusturya'da yüzde 1,3, Almanya, Çekya ve Letonya'da yüzde 0,2 geriledi.
İsveç'te değişmeyen GSYH, İtalya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,7 yükseldi.
İspanya ekonomisi 2023'te yüzde 2,5 büyüdü
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), İspanya ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı.
INE'nin verilerine göre, İspanya ekonomisinin 2023'teki yüzde 2,5'lik büyümesinin, önceki yıla kıyasla 3,3 puan (2022'de yüzde 5,8) düşük olması dikkati çekti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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