Alman ekonomisi beklediğinden daha az küçülecek

Pandeminin nasıl gelişeceği, sert bir Brexit olup olmayacağı ve ticaret savaşlarının çözülüp çözülmeyeceği konularından dolayı Alman ekonomisi üzerindeki tahminler belirsizliğini koruyor.

Almanya ekonomisi, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke olduğu için ekonomik verileri ülkemiz için de öncelikli takip listesinde yer alıyor.

ALMAN EKONOMİSİNİN KÜÇÜLME TAHMİNİ YÜZDE 6,7'DEN YÜZDE 5,2'E REVİZE EDİLDİ

Ekonomik düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), koronavirüsün ekonomik etkileri dolayısıyla Alman ekonomisinde yaşanacak küçülmeye ilişkin tahminini yüzde 6,7'den yüzde 5,2'e revize etti.

Ifo, bu yıl Almanya için küçülme tahminini yüzde 6,7'den yüzde 5,2'ye, 2021 büyüme beklentisini de yüzde 6,4'ten yüzde 5,1'e revize etti. 2022'de ise yüzde 1,7'lik büyüme öngörüldü.

“İKİNCİ ÇEYREKTEKİ DÜŞÜŞ KORKTUĞUMUZDAN DAHA AZ OLDU”

Ifo, İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, "İkinci çeyrekteki düşüş korktuğumuzdan daha az oldu ve ekonomide mevcut toparlanma beklediğimizden daha iyi ilerliyor.” açıklaması yaptı.

ALMAN EKONOMİSİ 2009’LARA DÖNMEK İSTEMİYOR

Alman ekonomisinde, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez resesyon görülmüştü. Ülke ekonomisi, 2009'da yüzde 5,6 daralmıştı.

"İŞSİZ SAYISI ARTACAK"

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 5’ten yüzde 5,9’a yükseleceğinin öngören Ifo, bu oranın gelecek yıl yüzde 5,7’ye ve 2022’de yüzde 5,5’e ineceği tahmini yapıldı. Geçen yıl 2.3 milyon olan işsiz sayısının bu yıl 2.7 milyona yükseleceği tahmin edildi.

Bütçe açığının bu yıl GSYH’nin yüzde 5,1’ine (170.6 milyar euro) yükseleceği öngörülen raporda, bu açığın gelecek yıl yüzde 2,4’e (86.9 milyar euro) gerileyeceği tahmin edildi.