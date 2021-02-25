Alman perakendeciler: İflas riskiyle karşı karşıyayız

Perakendeciler, Merkel hükümetinden yeterli yardımın yapılmasını istedi. Aksi halde iflasın eşiğine gelineceğine dikkat çekildi.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ülkede kapalı bulunan mağazaların yarısının ciddi bir var oluş mücadelesi verildiği belirtilerek, Alman hükümetine hızlı yardım ve açılış stratejisi belirlenmesi çağrısı yapıldı.

HDE'nin açıklamasında, ülkede kısıtlamalardan en çok perakende sektörünün etkilendiği kaydedildi.

'YARDIM ALAMAZSAK İFLAS EDERİZ' UYARISI

Ekonominin yeniden canlanması konusunda federal ve eyalet hükümetlerine çağrıda bulunulan açıklamada, ülkede perakende sektöründe her iki şirketten birinin yeterli düzeyde yardım alamama halinde iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

HDE Başkanı Stefan Genth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, perakende sektörünün özel ve hızlı bir hükümet desteğine ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Hepsinden önemlisi, bir açılış stratejisine ihtiyacımız var. Bir açılım perspektifi olmadığında birçok şehir merkezinde gelecek haftalarda ışıklar sönecek." ifadesini kullandı.





TEDBİRLER UZATILDI

Öte yandan, 10 Şubat’ta, Almanya'da koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart’a kadar uzatılmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, eyalet başbakanlarıyla 3 Mart’ta bir araya gelerek salgındaki son durumu değerlendirmesi bekleniyor.

50 BİN ŞİRKET İFLAS TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

HDE, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 250 bin çalışanın etkileneceği yaklaşık 50 bin şirketin iflas açıklamasını öngörüyordu.

Öte yandan, HDE, ülkede mağazaların nisan veya mayısta açılması durumunda, sektör satışlarının 2021'de yüzde 4 veya 6 düşebileceğini tahmin ediyor.