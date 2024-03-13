Almanlar için her şey dahilde bir numarayız! Türkiye'ye rezervasyonlarında artış yüzde 40'ı geçti Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışın yüzde 40'ı geçtiği belirtildi. DRV Başkanı Fiebig, Türkiye'nin her şey dahil ürünler sunan destinasyonlar arasında bir numara olduğunu belirtti.

AA

Almanların tatillerini geçirmek için Türkiye'ye ilgisi giderek artıyor.

Alman turizmciler bu ilgili her şey dahildeki fiyat performansına, hizmet kalitesine, alternatif seçeneklerinin çokluğuna bağlıyor.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'deki turizm olanakları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamalarını Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda yapan Fiebig, Almanların Türkiye rezervasyonlarındaki artışın yüzde 40'ı geçtiğini bildirdi.

Fiebig, Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışını, "Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde." şeklinde yorumladı.

"İnsanların seyahat etmek istemesi rezervasyonları artırıyor"

Turizm sektörünün insanların seyahat etmek istemesiyle iyi bir "ruh hali" içinde olduğunu dile getiren Fiebig, bunun yaz tatili için rezervasyon rakamlarına yansıdığını söyledi.

"Almanya'da rezervasyonlar genel olarak yüzde 30 arttı"

Fiebig, gelecek yaz sezonu için Almanya'da rezervasyonlarda yüzde 30'luk bir artış olduğunu dikkati çekerek, bu yükselişin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

"Türkiye, her şey dahil ürünler sunan destinasyonlar arasında bir numara"

Norbert Fiebig, Almanların seyahat tercihlerinde Türkiye'nin konumuna değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Almanların nereye seyahat ettiğine baktığımızda gördüğümüz şey; rezervasyonda yüzde 40'tan fazla bir artışla Türkiye'nin çok iyi durumda olduğu. Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde. Üçüncü sırada Yunanistan ve dördüncü sırada Mısır var.

Türkiye'ye rezervasyon artışının tüm yıl sürmesi bekleniyor

Fiebig, Türkiye'ye yönelik rezervasyonların bu yıl özellikle çok iyi olduğunu ve bunun tüm sene boyunca devam etmesini beklediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Bunun nedeni Türkiye'nin çok iyi bir fiyat/performans oranına sahip olması ve Almanya'da çok popüler olan her şey dahil ürünler söz konusu olduğunda Türkiye'nin bu destinasyonlar arasında bir numarada bulunması.

"Türkiye'nin altyapısı çok güzel ve yeni"

Türkiye'nin altyapısının çok güzel ve yeni olduğunu dile getiren Fiebig, ülkenin kültürel turizme odaklanması gerektiğini de dile getirerek şöyle konuştu:

Türkiye'nin kültürel açıdan sunabileceği çok şey var. Buna Alman potansiyel müşterileri çekmemiz lazım. Dolayısıyla Almanların gözde tatil destinasyonu olarak Türkiye'nin başarısını kültürel tarafta arayarak, geliştirebileceğimiz ve manevra yapabileceğimiz birçok alan var.

"Türkiye diğer rakiplerinden daha iyi durumda"

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, Türkiye'yi turizm pazarındaki en başarılı destinasyon olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin çok popüler olan güneş ve plaj ürününün yanı sıra kültürel ve sportif taraftaki cazibesiyle daha fazla insan çekmeye odaklanması lazım." açıklamasında bulundu.

"Türkiye sağlık turizmi konusunda da çok cazip"

Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda da çok cazip olduğunu vurgulayan Fiebig, "Genel olarak son birkaç yıldır Türkiye'nin turizmde çok iyi gittiğini görüyoruz. Türkiye diğer rakiplerinden daha iyi durumda." diye konuştu.

"Küresel turizm toparlanıyor"

Fiebig, küresel turizmin koronavirüs salgını sonrası toparlanmasına devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

Enflasyon düşmesiyle daha ılımlı fiyat artışları bekliyorum. Almanlar seyahat etmeye hevesli. Fırsat bulduklarında da bunu yapıyorlar ancak müşterilerin fiyat hassasiyetini hafife almamalıyız. İnsanların ceplerinde bitmeyen para yok ve fiyatlara çok dikkatli bakıyorlar. 'Paramın karşılığını en iyi nerede alabilirim' sorusu devam edecek ve bu da fiyat/fayda oranı çok iyi olan destinasyonlar için gelecekte de çok iyi olacakları anlamına geliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)